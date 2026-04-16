Alcalde destituye a director por altercado en Cuajimalpa

El director de Pueblos Originarios de la alcaldía Cuajimalpa, Ricardo Grajales Flota, fue separado de su cargo de manera definitiva luego de verse involucrado en un incidente con vecinos y elementos de seguridad, el cual fue difundido en redes sociales.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea informó que la decisión se tomó tras contar con información confirmada sobre los hechos, y subrayó que el exfuncionario deberá atender las responsabilidades que correspondan a título personal.

En un mensaje público, el edil señaló que en su administración “nadie está por encima de la ley”, y precisó que el gobierno local no respaldará conductas que contravengan los principios institucionales.

Indicó que la separación del cargo responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley y mantener la confianza ciudadana en la actuación de sus servidores públicos.

“Siempre actuaré con firmeza, con los principios y valores que yo mismo he promovido. Ni mi familia, ni mis colaboradores, ni ninguna persona tiene derecho a saltarse la ley”, enfatizó el alcalde Carlos Orvañanos.

El caso se hizo público luego de que circularan videos en los que se observa al entonces funcionario en una confrontación con vecinos y policías que acudieron al lugar.

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JCS