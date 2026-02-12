Trasladan a menor apuñalado en secundaria a hospital en Legaria, CDMX

Para una atención especializada y tras el grave estado de salud, esta mañana fue trasladado del Hospital General de Tláhuac al Hospital de Legaria, el menor lesionado con un arma blanca luego de participar en una riña, afuera de una escuela secundaria de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

Gracias a todos los medios que nos ayudaron, mi nieto va a ser trasladado a un hospital pediátrico (…) está grave y no sabemos qué pase, yo veo delicado, no puede hablar, pero está despierto” dijo Guadalupe Mendoza, abuela del estudiante lesionado.

Échale ganas Jeremy

El menor está grave en el hospital Ariel Rodríguez

Jeremy de 15 años de edad, salió del área de urgencias del nosocomio a las 10:45 de la mañana; permanecía acostado en una camilla y fue ingresado por paramédicos a una ambulancia particular de cuidados intensivos.

En la puerta del estacionamiento, familiares del estudiante, esperaron pacientemente a que la unidad médica saliera para darle muestras de apoyo al menor.

Échale ganas Jeremy, te queremos, échale ganas” gritaron los familiares en el momento en que la ambulancia dejaba el hospital.

Escoltada por policías a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad, la ambulancia se incorporó a la avenida La Turba, en dirección a la alcaldía Miguel Hidalgo, lugar donde se encuentra el hospital pediátrico que recibirá al paciente.

Familia lo apoya Especial

Jeremy resultó lesionado en repetidas ocasiones con un arma blanca, luego de participar la tarde de este miércoles en una riña, afuera de la Escuela Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso Andrade” de la alcaldía Tláhuac y fue trasladado en primera instancia al Hospital General de Tláhuac.

Así fueron los hechos

Lo que empezó como una riña entre menores a las afueras de la secundaria, terminó con un estudiante del plantel internado en el hospital y otro menor de 14 años, detenido la tarde del miércoles 11 de febrero.

Jeremy de 15 años, se encuentra grave tras recibir varias puñaladas en el cuerpo con un arma blanca en manos del otro menor, quien supuestamente es hermano de un estudiante del plantel.

La abuela del adolescente herido dijo que está grave, que le perforaron un pulmón, el tórax, el intestino, le laceraron el riñón, y que tuvieron que quitarle el vaso, así como el apéndice.

En las imágenes se observa cómo la playera del estudiante empieza a teñirse de sangre, mientras otros menores y adultos observaban sin hacer nada.

Una señora de limpieza decía ‘quítale la navaja, quítale la navaja’, dijo un testigo.

El agresor fue detenido en el sitio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

