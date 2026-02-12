Tras riña en secundaria de Tláhuac, papás temen por seguridad de sus hijos

Luego que un estudiante resultara lesionado por arma blanca tras registrarse una riña afuera de la Escuela Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso Andrade” de la alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, esta mañana padres de familia acompañaron a sus hijos hasta la puerta de entrada.

“Estamos muy preocupados, vamos a pasar a hablar con el director para saber qué es lo que está sucediendo y poner un alto a esta situación (…) tenemos miedo, pero pese a eso, traemos a nuestros hijos, porque sabemos que la educación es importante” dijo la señora Adriana Salazar, madre de familia del turno matutino.

La Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac Rodolfo Dorantes

Las clases se dieron con normalidad

La puerta del inmueble fue abierta en punto de las 7:10 de la mañana y se cerró 20 minutos después, para iniciar las clases de manera normal, sin que los directivos o maestros dieran postura de lo sucedido a los consternados padres de familia.

Recalcaron que, pese a que el incidente se suscitó con alumnos del turno vespertino, no quieren dejarlo pasar desapercibido e hicieron un llamado a las autoridades del plantel, para que se atienda cualquier problemática por menor que sea.

Al lugar también llegaron tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 6 policías, quienes vigilaron el ingreso de los menores de edad.

Familia del menor herido Rodolfo Dorantes

Lo que empezó como una riña entre menores a las afueras de la secundaria, terminó con un estudiante del plantel internado y otro menor, de 14 años, detenido la tarde del miércoles 11 de febrero.

Jeremy de 15 años, se encuentra grave en el Hospital General de Tláhuac recibió varias puñaladas en el cuerpo con un arma blanca en mano del otro menor, quien es supuestamente hermano de un estudiante del plantel.

La abuela del adolescente herido dijo que está grave, que le perforaron un pulmón, el tórax, el intestino, le laceraron el riñón, y que tuvieron que quitarle el vaso, así como el apéndice

En las imágenes se observa cómo la playera del estudiante empieza a teñirse de sangre, mientras otros menores y adultos observaban sin hacer nada.

Una señora de limpieza decía ‘quítale la navaja, quítale la navaja’, dijo un testigo.

El agresor fue detenido en el sitio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

*bb