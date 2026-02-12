Celebra Brugada reducción de jornada laboral a 40 horas semanales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la aprobación en el Senado de la República de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Destacó que se trata de una iniciativa impulsada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum que dijo, representa un hecho histórico en la transformación de las condiciones laborales en México.

“Que hoy nos enteremos que hay avances fundamentales en el Senado para aprobar la iniciativa de las 40 horas laborales a la semana nos da muchísimo gusto (…) esto es un hecho histórico que hay que aplaudirlo y aplaudimos a la presidenta de la República, las y los senadores por su aprobación”, expresó Brugada durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA).

Reconocimiento internacional

En su mensaje, ante los integrantes del Consejo, integrado por líderes del sector privado y funcionarios de su gobierno, la mandataria capitalina destacó que la Ciudad de México atraviesa un momento de reconocimiento internacional por su competitividad económica y estabilidad financiera.

Subrayó que la capital se mantiene como el principal motor económico del país, con cifras récord en inversión extranjera directa.

“El año pasado la ciudad tuvo 23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, la más alta del país”.

Además, destacó avances en materia ambiental y de reducción en los índices de inseguridad, en 56 por ciento en promedio del 2019 a 2025.

Polémica por nota roja

Sostuvo que “estas cifras son muy buenas” a pesar de “la polémica en la percepción ciudadana”, desatada en días recientes por el llamado a los medios a “hacer un gran pacto” para disminuir la emisión de “nota roja”.

Este tema de la percepción ha sido debatido y malinterpretado y demás, pero obviamente la percepción no va de la mano con la disminución de la inseguridad”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que a pesar de estos avances “la ciudad tiene retos complejos que hay que compartir para encontrar soluciones conjuntas”.

Esto, al llamar al Congreso capitalino a legislar en temas como electro movilidad.

Los avances en la ciudad no pueden venir únicamente de los gobiernos”, dijo.

Brugada enlistó los proyectos en materia de electro movilidad en los que su gobierno trabaja, como la construcción de tres Líneas del Cablebús y la modernización del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, entre otros.

Obras por el Mundial 2026

"Se tiene también un gran número de obras para dar la bienvenida al Mundial 2026”, dijo. El tema se abordará en la próxima sesión del CESA, agregó.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un evento que debe traducirse en beneficios duraderos”, acotó por su parte Arturo Reyes Sandoval, presidente del Consejo y director del Instituto Politécnico Nacional.

No es una celebración pasajera, representa una inyección de energía y recursos que se traduce en infraestructura, movilidad y servicios mejorados con visión de que perduren para las y los capitalinos”, sostuvo.

Durante la asamblea se aprobó por unanimidad el nombramiento de Marco Antonio Michel Díaz como secretario técnico del Consejo, a propuesta de Clara Brugada. La próxima reunión será convocada dentro de un mes.

