Menor apuñala a estudiante de secundaria en Tláhuac CDMX; lo reportan grave

Lo que empezó como una riña entre menores a las afueras de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, terminó con un estudiante del plantel internado y otro menor, de 14 años, detenido la tarde del miércoles 11 de febrero.

Jeremy de 15 años, se encuentra grave en el Hospital General de Tláhuac luego de haber recibido varias puñaladas en el cuerpo con un arma blanca en mano del otro menor, quien es supuestamente hermano de un estudiante del plantel, familiares de la víctima comentaron a Excélsior.

Le perforó el pulmón y otras lesiones graves

Acaba de salir del quirófano y nos lo reportan grave porque todo lo que hizo este muchachito, de perforarle un pulmón, el tórax, laceró el riñón, perforó el intestino y le hicieron ahorita trituración de vaso, qué fue lo que le quitaron, el vaso, un problema del intestino que le quitaron el apéndice”, explicó Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, a las afueras del hospital.

Quiero justicia y la destitución del director, dijo la abuela. Ariel Rodríguez

En un video que circula en redes se aprecia parte de la pelea, y el momento exacto en el que la playera de Jeremy se empieza a teñir de rojo por las puñaladas. Todo esto mientras menores y adultos observaban.

Pedían quitarle la navaja

Empiezo a escuchar a una señora de limpieza decir ‘quítale la navaja, quítale la navaja’, entonces, cuando yo me volteo, veo que este niño le está pegando, no se veía la navaja, pero se veía como le estaba dando las puñaladas en la espalda y de ahí pasó al estómago”, relató un testigo.

Estaban señores que vivían ahí y estaba el director”, agregó, refiriéndose al responsable de la secundaria, Ernesto Flores Hernández, quien supuestamente presenció todo, pero no intervino.

Yo quiero justicia y también la destitución del director de la escuela porque no es el primer caso que hay en esa escuela”, exclamó la abuela.

Detuvieron al agresor

El menor está grave en el hospital Ariel Rodríguez

El agresor fue detenido en el sitio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

El plantel, por otra parte, fue evacuado y hasta la mañana de este jueves se reportó que las clases se reanudaron con normalidad, pero padres de familias solicitaron audiencia con el director ante la ola de incertidumbre.

SEGUNDO CASO DE VIOLENCIA EN MENOS DE 6 MESES

Este es el segundo caso de violencia en la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade” en menos de seis meses.

En octubre de 2025, la joven Nicole denunció bullying por parte de sus compañeros ante profesores y el director. Sus quejas no fueron escuchadas y estas escalaron a agresiones físicas que la llevaron al hospital por supuestamente portar ropa y calzado nuevo.

La agresión fue grabada y difundida en redes sociales.

“Yo fui golpeada dentro de la escuela, me amagaron con una navaja tipo cutter (...) Fueron aproximadamente todo un salón completo”, dijo la estudiante, quien confiesa que sigue sin sentirse cómoda en esa secundaría y nada ha cambiado desde que su caso se volvió mediático.



“Si me he sentido mal, me he sentido triste, me he sentido con miedo por las amenazas”, agregó.

*bb