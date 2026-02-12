Hallan a menor extraviado, dijo que fue seguido por desconocidos en CDMX

Momentos de pánico e incertidumbre vivió la familia Pérez, residente de la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, luego de que Ismael, un menor de 13 años, desapareciera la mañana de este jueves 12 de febrero en las inmediaciones de las calles Oriente 80 y Sur 77.

De acuerdo con el testimonio de la señora Marta Pérez, abuela del menor, el adolescente salió como de costumbre a pasear a su mascota; sin embargo, no regresó en el tiempo habitual.

Salió a pasear a su perrito y nunca se va para otro lado, siempre está por aquí. Íbamos a llevarlo a la escuela y no aparecía. Lo buscamos en el parque y alrededor. Los vecinos y toda la familia nos ayudaron”, relató.

Apoyaron los vecinos

Ante la preocupación, familiares y vecinos organizaron una búsqueda inmediata en calles cercanas y zonas aledañas. Según la familia, el menor habría corrido hacia la zona limítrofe con la alcaldía Iztacalco, tras sentirse presuntamente seguido por personas desconocidas.

Policía CDMX

Durante aproximadamente dos horas, los familiares recorrieron parques y calles de la colonia Asturias, avenidas principales cercanas y zonas limítrofes con Iztacalco.

Finalmente, el propio menor logró comunicarse vía telefónica y compartió su ubicación, ya que se encontraba desorientado y no sabía con exactitud dónde estaba.

Intervención de SSC CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) brindaron apoyo en la localización del adolescente, quien fue encontrado sano y salvo en la zona de Iztacalco.

Tras su ubicación, fue entregado a sus familiares y trasladado de inmediato a su domicilio en la colonia Asturias, donde su abuela lo recibió entre lágrimas.

“Agradezco a Dios y a la Virgen, a quien le rogué mucho”, expresó la señora Marta visiblemente conmovida.

Exigen más vigilancia en la zona

La abuela del menor solicitó a las autoridades reforzar los patrullajes preventivos en la colonia Asturias, al señalar que la presencia policial es escasa en distintos horarios del día.

Manifestó además su temor ante la posibilidad de que el menor haya sido vigilado previamente, situación que, aseguró, incrementa la preocupación de la familia.

*bb