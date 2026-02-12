Cae en Iztacalco 'El Bebelín' presunto integrante de la Anti Unión Tepito

Elementos policiacos detuvieron a Eduardo “N”, de 34 años de edad, alias “El Bebelín”, presunto integrante del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, en posesión de droga y un arma de fuego en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

De acuerdo con la información, el detenido estaría vinculado al narcomenudeo y ligado al homicidio de integrantes del grupo antagónico “La Unión Tepito”, en la zona centro de la capital.

Avenida Azúcar y calle Centeno

La detención ocurrió en atención a una denuncia ciudadana que alertaba sobre personas que ingerían bebidas alcohólicas y alteraban el orden al exterior de una unidad habitacional, en el cruce de avenida Azúcar y calle Centeno. Al arribar al sitio, una vecina señaló directamente al sujeto, quien amenazaba a los habitantes y decía pertenecer a un grupo delictivo para amedrentarlos.

Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, los oficiales le aseguraron un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, 10 envoltorios con cocaína en polvo y una bolsa con crystal.

Lo decomisado Especial

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Tras la detención, el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez, reiteró que se continúa trabajando en la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia y en el combate a los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.