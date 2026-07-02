Familia de Emilin Téllez, víctima de estampida en Reforma, la despide; descarta acciones legales

La noche del pasado 30 de junio, lo que prometía ser una celebración histórica por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026, se transformó en un escenario de tragedia para varias familias. Entre las cuatro víctimas fatales reportadas tras las masivas concentraciones en Paseo de la Reforma, se encuentra Emilin Yumith Téllez González, de 48 años.

El marcador a favor de México convocó a más de un millón de personas en las calles de la capital, generando una euforia colectiva en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, en medio de la multitud congregada en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma, la celebración dio un giro letal alrededor de las 22:40 horas.

Emilin, quien acudió a los festejos acompañada por su sobrino, quedó atrapada en una estampida humana que se desató tras el inicio de empujones entre los asistentes. El sobrino de la víctima logró salir de la aglomeración, pero al percatarse de que ella no le seguía, regresó para buscarla.

Debido a que Emilin utilizaba un bastón para desplazarse, le fue imposible ponerse a salvo por sus propios medios ante la presión de la multitud. Tras ser localizada y rescatada por su familiar, paramédicos le brindaron atención y la trasladaron al Hospital General Balbuena. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarla, Emilin falleció a las 00:02 horas del miércoles debido a asfixia.

Familia de Emilin la despide y descarta acciones legales

Desde la noche de este miércoles, la familia de Emilin la despide en su domicilio ubicado en la colonia Herón Proal, en la alcaldía Álvaro Obregón. En medio del dolor, la madre de Emilin compartió breves palabras con Imagen Noticias, en las que solicitó respeto por la memoria de su hija y privacidad para llevar a cabo su funeral.

La familia confirmó que ha recibido apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México y señalaron que no emprenderán acciones legales ni buscarán fincar responsabilidades por los hechos ocurridos.