Víctima de estampida en festejos de Paseo de la Reforma, usaba bastón e iba con su sobrino

Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador terminó en tragedia para la familia de Emilin Yumith Téllez González, de 48 años, quien perdió la vida después de quedar atrapada en la estampida registrada en Paseo de la Reforma.

Así el lugar donde murieron Mateo Reyes

Emilin acudió a los festejos acompañada de su sobrino. Ambos llegaron al cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma, donde más de un millón 400 mil aficionados se reunieron para celebrar el pase de México. Sin embargo, alrededor de las 22:40 horas, la multitud comenzó a empujarse y se desató una estampida.

Así el lugar donde murieron Mateo Reyes

Su sobrino logró salir de la aglomeración, pero al darse cuenta de que Emilin no estaba con él comenzó a buscarla desesperadamente. Sabía que su tía utilizaba un bastón para caminar, por lo que le sería difícil ponerse a salvo entre la multitud.

"Alcancé a salir y buscaba a mi tía que usa bastón; después de unos minutos vi que estaba debajo de todos y pedí ayuda", relató en su declaración.

Minutos después llegaron paramédicos que la rescataron y la trasladaron de emergencia al Hospital General Balbuena, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, murió a las 00:02 horas, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-2 C/D/00748/07-2026.

La presencia de espuma blanca se ha convertido en sinónimo de festejo durante las celebraciones en la vía pública. Foto: Daniel Betanzos.

La tragedia no solo cobró la vida de Emilin. Las autoridades confirmaron también el fallecimiento de Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años, y Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años, quienes igualmente quedaron atrapados durante la estampida. Hasta el cierre de esta edición estaban a la espera de que entregaran sus cuerpos.

Tras el fallecimiento de cuatro personas en Reforma, el Gobierno de la CDMX alista un operativo especial de protección civil para el juego México-Inglaterra. Mateo Reyes

Además, una cuarta persona, un hombre que presuntamente murió por intoxicación y fue identificado en horas recientes. Como señas particulares, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro lacio, cejas pobladas, barba y bigote incipientes, además de presentar un lunar en la mejilla derecha y otro en la parte superior derecha del abdomen.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrieron los hechos, para la familia de Emilin la celebración por el triunfo de México terminó convirtiéndose en una despedida inesperada. Lo que debía ser una noche de alegría acabó en una tragedia que dejó familias destrozadas.