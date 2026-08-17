Fiscal de la CDMX revisará despojo en Insurgentes Sur 

Después de que Excélsior publicó que la familia Oropeza, despojada desde el año 2016 de tres terrenos en Insurgentes Sur número 4159, 4161 y 4163, en lugar de recibir el apoyo de parte de la Fiscalía que atiende despojos, les han perdido la carpeta de investigación, les han insinuado que se debe dar dinero para recuperar propiedades y en julio pasado se las mandaron al no ejercicio de la acción penal, la fiscal de la Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, afirmó que analizará el caso personalmente.

“Me llevo yo el tema para revisarlo con mucha puntualidad”, dijo respecto al caso que lleva la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, FIDAMPU.

Y expuso que “la información con la que cuento es que éste es uno de los casos justo muy problemático: hay al menos siete juicios civiles, mercantiles, relacionados con el caso, entiendo que varios de ellos siguen abiertos. Hay controversias por propiedad, incumplimiento de contratos, pagarés, ocupaciones, un caso bastante complejo”.

Y afirmó que “hay también un tema sobre prescripción, lo que me informa el equipo, es que esto es lo que deriva de que el caso se haya enviado al no ejercicio -de la acción penal (…) el delito de despojo es un delito que sí prescribe, algún compañero mencionó en la conferencia de prensa anterior que no prescrinbe, pero es un delito que sí preescribe y por eso se mandó al no ejercicio” de la acción penal.

Sobre lo expresado a Excélsior por la familia Oropeza en el sentido de que les insinuaron en FIDAMPU que había que dar millones de pesos para recuperar su propiedad con una extensión de 5 mil 300 metros cuadrados, la fiscal Alcalde comentó:

“Se mencionan casos de posible corrupción: de ninguna manera vamos a tolerar casos de corrupción y si en este caso hay alguna proposición concreta o algún tema de corrupción que se quiera denunciar, nos interesa de verdad mucho que se puedan denunciar estos casos en asuntos internos, de tal forma que los podamos también investigar”.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que habrá “cero corrupción en cualquier caso de despojo que lleve mucho tiempo, de ninguna manera vamos a permitir que esto suceda”.