Especialistas estudian laderas del cerro del Chiquihuite para prevenir deslaves

Especialistas recorrieron las laderas del cerro del Chiquihuite como parte de un estudio para prevenir riesgos por deslaves como el ocurrido en septiembre de 2021 dentro del territorio del municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Geólogos del IPN, personal de Protección Civil y vecinos recorrieron las laderas poniente, sur, norte y oriente del cerro del Chiquihuite, ubicado en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que se trata del Proyecto Preventivo Estratégico Estudio de Modelación Geológica para la Determinación de Zonas Prioritarias y Población Expuesta a Movimientos de Laderas en el Volcán Cerro del Chiquihuite.

El proyecto reúne a autoridades de la CDMX, del Estado de México y del Gobierno Federal para evaluar la vulnerabilidad en Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero. Especial

El 10 de agosto se realizó una reunión con habitantes, autoridades tradicionales y autoridades de Participación Ciudadana y de Protección Civil de la Ciudad de México y del Estado de México, así como con investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para comunicar los objetivos y alcances del proyecto, así como la forma en que la población local participaría.

Del 11 al 17 de agosto se realizaron los recorridos de campo preliminares.

El proyecto tendrá otras etapas que se irán desarrollando en las próximas semanas.