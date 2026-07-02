Víctimas de festejos en Paseo de la Reforma murieron por asfixia y traumatismo

De las cuatro personas que murieron durante los festejos de la victoria de México sobre Ecuador en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, tres murieron por asfixia y una cuarta por un traumatismo múltiple.

Mujer murió en estampida Mateo Reyes | Especial

Emilin Yumith Téllez González, de 48 años, fue la que murió por un traumatismo múltiple luego de que quedara atrapada en la estampida registrada en Paseo de la Reforma a la altura de la calle Río Neva, el martes pasado.

Dos de las tres personas que fallecieron por asfixia la madrugada de este miércoles, son originarias del Estado de México Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Emilin acudió a los festejos acompañada de su sobrino. Ambos llegaron al cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma, donde más de un millón 400 mil aficionados se reunieron para celebrar el pase de México. Sin embargo, alrededor de las 22:40 horas, la multitud comenzó a empujarse y se desató una estampida.

Foto: Tomada de X.

Su sobrino logró salir de la aglomeración, pero al darse cuenta de que Emilin no estaba con él comenzó a buscarla desesperadamente. Sabía que su tía utilizaba un bastón para caminar, por lo que le sería difícil ponerse a salvo entre la multitud.

"Alcancé a salir y buscaba a mi tía que usa bastón; después de unos minutos vi que estaba debajo de todos y pedí ayuda", relató en su declaración.

Minutos después llegaron paramédicos que la rescataron y la trasladaron de emergencia al Hospital General Balbuena, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, murió a las 00:02 horas, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-2 C/D/00748/07-2026.

Equipos de emergencia intentaron reanimar a una persona que sufrió de aplastamiento durante los festejos tras triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Tomada de X.

La tragedia no solo cobró la vida de Emilin. Las autoridades confirmaron también el fallecimiento de Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años, y Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años, ambos fallecieron por asfixia tras ser aplastados por la multitud.

Mientras que Alejandro, oriundo de Huixquilucan perdió la vida por asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de vías aéreas por el paso de contenido gástrico, según reveló la necropsia.

Las autoridades confirmaron a Excélsior que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y que las víctimas ya están siendo veladas en distintos puntos de la capital y del Edomex.