Reinician juicio contra Diego “N” por feminicidio de Polly; exigen pena máxima

Este lunes inició la reposición del juicio oral en contra de Diego "N", acusado del feminicidio de Fernanda "Polly" Olivares y de la tentativa de feminicidio de Fernanda Cuadra, en un proceso que fue ordenado nuevamente pese a que el imputado ya había sido juzgado y sentenciado previamente.

Hoy y el viernes pasado se llevaron a cabo las primeras jornadas procesales en el Reclusorio Oriente, en las que las partes desahogarán los datos de prueba: la defensa para buscar la absolución y la asesoría legal de las víctimas, una pena condenatoria.

Para la familia de Polly, el reinicio del juicio representa una nueva oportunidad para obtener una sentencia condenatoria, aunque también implica revivir un proceso que, aseguran, ha significado una nueva forma de revictimización.

Odette Muñoz, abogada de una de las víctimas indirectas, calificó como "dolorosa" la reposición del juicio y expresó su confianza en que durante esta nueva etapa se desahoguen las pruebas ya admitidas para que el tribunal emita nuevamente un fallo condenatorio.

La litigante sostuvo que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio continúa siendo especialmente complejo para las víctimas y sus familias, quienes además del impacto emocional del crimen deben enfrentar diversos obstáculos procesales.

Asimismo, afirmó que la defensa del acusado ha promovido distintos recursos y acciones que, desde su perspectiva, carecen de sustento jurídico y únicamente han provocado retrasos en el inicio de esta nueva etapa del proceso.

Indicó que dichos recursos han sido desestimados por los tribunales, pero han generado dilaciones que prolongan el sufrimiento de la familia y retrasan el acceso a la justicia.

Respecto a la sanción, adelantó que continuarán solicitando la pena máxima prevista para el delito de feminicidio, la cual puede alcanzar hasta 70 años de prisión, la misma condena que fue impuesta a Diego "N" en noviembre de 2023.

Aunque la abogada representa únicamente a la hermana de Fernanda "Polly" Olivares, precisó que los padres y el hermano de la víctima también mantienen la exigencia de que se imponga la máxima condena permitida por la ley.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020, cuando, de acuerdo con la acusación, Diego "N" atropelló de manera intencional a Fernanda "Polly" Olivares y a Fernanda Cuadra. Como consecuencia del ataque, Polly perdió la vida, mientras que Cuadra sobrevivió con graves lesiones.

Con el inicio de esta nueva etapa del juicio oral, el caso vuelve a los tribunales en busca de una resolución definitiva que la familia de la víctima considera indispensable para alcanzar justicia.