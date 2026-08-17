Incendio consume vivienda en Las Águilas; tres personas resultan lesionadas

Un incendio consumió una vivienda de dos niveles en la colonia Las Águilas de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), dejando como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, tras recibir el aviso del siniestro, personal especializado acudió al inmueble para controlar las llamas y realizar las labores de mitigación de riesgos.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron una casa particular de planta baja y primer nivel envuelta en fuego.

Durante las maniobras, lograron retirar oportunamente del interior siete cilindros de gas LP, lo que evitó una posible explosión y redujo el riesgo para los habitantes de la zona y los equipos de emergencia.

Como resultado del incendio, tres personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a un centro médico para su valoración y tratamiento.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

Las autoridades continuaron con las labores de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.