La Secretaría de Movilidad (Semovi) y diversas dependencias del gobierno capitalino acordaron con representantes de repartidores de aplicaciones mantener las mesas de trabajo, con el objetivo de construir de manera conjunta una política pública que atienda sus necesidades y garantice mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.

En la reunión participaron la Secretaría de Gobierno (Secgob), la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe), la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) y la subsecretaría de Control de Tránsito.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció brindar acompañamiento a las demandas sociales de las personas repartidoras, elaborar un registro de quienes se dedican a esta labor y avanzar en la construcción de mecanismos para regular a las empresas de reparto.

Este acercamiento ocurre tras semanas de tensión y movilizaciones del gremio en la capital, tan solo el pasado lunes 9 de noviembre de 2026 un repartidor de aplicación fue amenazado con un arma de fuego por un residente en el conjunto residencial Rinconada del Valle, ubicado en la zona de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

La agresión detonó protestas la noche del martes 10 de noviembre, cuando decenas de repartidores se manifestaron frente al conjunto residencial, bloquearon el Eje 8 Sur y causaron daños en la caseta de vigilancia para exigir justicia.

De manera paralela, pero en rechazo al cobro de placas mercantiles, licencias y nuevas regulaciones ante la Semovi, el sector también realizó marchas y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México el 18 y el 23 de noviembre.