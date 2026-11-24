La violencia entre vecinos se ha convertido en un problema que puede afectar la seguridad, la tranquilidad y hasta el patrimonio de quienes viven en condominios. Amenazas, agresiones contra administradores, conflictos con trabajadores e incluso ataques contra animales forman parte de las situaciones que pueden presentarse en estos espacios, advirtió José Arturo Martínez, abogado especialista en derecho y gobernanza condominal.

Durante una entrevista con Fernanda Familiar para Imagen Radio , el especialista señaló que convivir con un vecino violento puede llevar a una persona a abandonar su propia vivienda por temor o desgaste emocional. También advirtió que estas conductas no distinguen entre niveles socioeconómicos y pueden presentarse tanto en conjuntos habitacionales de interés social como en desarrollos residenciales de alta gama.La violencia puede escalar de discusiones a amenazas y agresiones

Martínez relató que, en su experiencia profesional, ha conocido casos de condóminos involucrados en agresiones contra administradores, amenazas a visitantes y trabajadores, así como hechos de violencia de mayor gravedad.

Entre los episodios mencionó el ocurrido en Rinconada del Valle, donde una persona amenazó con un arma de fuego a un repartidor que acudió a entregar un pedido. Al día siguiente, integrantes del gremio de repartidores acudieron al lugar y provocaron destrozos en la zona.

El abogado señaló que una reacción violenta puede desencadenar consecuencias que van más allá del conflicto inicial y afectar a toda una comunidad. Además de poner en riesgo la integridad física, estas situaciones generan angustia entre los residentes y pueden perjudicar el valor patrimonial de las viviendas.Los administradores no están obligados a resolver problemas dentro de cada vivienda

El especialista explicó que la legislación en materia de propiedad en condominio establece las facultades y obligaciones de los administradores, cuyo ámbito de actuación se concentra principalmente en las áreas comunes.

Por ello, aclaró que un administrador no tiene la obligación de resolver problemas particulares dentro de los departamentos, como reparaciones al interior de una vivienda o conflictos entre propietarios e inquilinos.

Martínez consideró que existe una expectativa equivocada entre algunos residentes, quienes esperan que la administración resuelva cualquier dificultad relacionada con su inmueble. La delimitación de responsabilidades, dijo, es necesaria para evitar conflictos y entender hasta dónde puede intervenir cada parte.

También señaló que el marco legal condominal presenta ambigüedades y aspectos que no contempla con suficiente precisión, lo que puede complicar la atención de problemas de convivencia.Qué hacer ante amenazas, maltrato animal o invasión de una propiedad

Durante la conversación, el abogado respondió a una denuncia de una persona que reportó que un vecino había invadido parte del terreno de sus padres, construido hasta la banqueta y presuntamente envenenado perros de la comunidad.

Martínez indicó que, cuando existen agresiones contra animales, se puede solicitar apoyo mediante el 911 y acudir a la Brigada de Vigilancia Animal. En casos de invasión o despojo de una propiedad, recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

El especialista subrayó que los conflictos condominales no deben resolverse mediante amenazas o agresiones y que, cuando se rebasan los límites de la convivencia, corresponde a las autoridades intervenir.La convivencia requiere empatía y participación de los vecinos

Martínez sostuvo que la violencia dentro de los condominios refleja problemas presentes en la sociedad y que no basta con esperar la intervención de las autoridades o de los administradores.

Recordó que después del sismo de 2017 muchas comunidades vecinales comprendieron la importancia de apoyarse ante una emergencia. Sin embargo, consideró que la solidaridad no debería aparecer únicamente cuando ocurre una tragedia.

El abogado llamó a fortalecer la empatía y la colaboración entre residentes para evitar que diferencias cotidianas, como problemas por basura o espacios compartidos, escalen hasta convertirse en agresiones.