Una movilización de repartidores por aplicación de distintas plataformas provocó el cierre de la circulación en el cruce de avenida Álvaro Obregón e Insurgentes, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, donde entre 40 y 50 motociclistas utilizaron sus vehículos para bloquear la vialidad en protesta por un posible cambio en la regulación de sus unidades.

La inconformidad surgió luego de un supuesto comentario atribuido al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, relacionado con la posibilidad de que las motocicletas utilizadas para el servicio de reparto a domicilio cambien sus placas particulares por placas de carga, debido a la actividad mercantil que realizan.

Los trabajadores de distintas aplicaciones consideraron esta posibilidad como una medida que podría afectar sus actividades y condiciones de trabajo, por lo que exigieron a las autoridades capitalinas, particularmente a la Secretaría de Movilidad (Semovi), aclarar la situación.

Los manifestantes condicionaron el retiro del bloqueo a que las autoridades les entreguen un documento oficial en el que se garantice que dicha propuesta o planteamiento queda cancelado.

Entre 40 y 50 motociclistas repartidores de distintas aplicaciones mantienen cerrados los carriles vehiculares. Ricardo Vitela

Aseguraron que, hasta el momento, no existe información formal presentada ante el Congreso de la Ciudad de México para discutir o aprobar una iniciativa de movilidad que contemple esta modificación en el tipo de placas para motocicletas destinadas al reparto.

El cierre ha generado afectaciones viales en este perímetro de la colonia Roma. Los motociclistas mantienen bloqueados los carriles de circulación y únicamente permiten el paso de las unidades del Metrobús de la Línea 1.

La protesta acumula aproximadamente tres horas y media sin que, hasta el momento, se haya alcanzado un acuerdo entre los repartidores y las autoridades para liberar la vialidad.

Mientras tanto, la circulación permanece afectada en uno de los cruces importantes de la zona, en espera de que representantes de la Secretaría de Movilidad establezcan un diálogo y ofrezcan una respuesta formal a las demandas de los trabajadores.