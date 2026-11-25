La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que la elefanta africana Ely, alojada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente para preservar su calidad de vida.

Así lo afirmó tras una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 23 de noviembre de 2026 y luego de que el 3 de agosto del mismo año se tuviera por cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1056/2021.

De acuerdo con el reporte oficial, en un contexto en el que este medio ha publicado información sobre el caso y su seguimiento, Ely vivió más de 25 años en un circo y llegó al centro con padecimientos crónicos y degenerativos, sumados a su avanzada edad, por lo que su desplazamiento es lento y requiere tratamientos continuos para controlar el dolor y favorecer su movilidad.

Excélsior informó el pasado 12 de noviembre que, de acuerdo con un dictamen internacional, con fecha del 10 de noviembre de 2026, advertía sobre un alarmante deterioro en la condición física de la elefanta Ely, tras revisar material fotográfico y videográfico fechado el 10 de octubre y el 11 de abril de 2026, documento redactado por Scott Blais, director ejecutivo de la organización Global Sanctuary for Elephants, quien cuenta con 40 años de experiencia en la atención de elefantes en cautiverio.

Foto: Especial

Para atender estas condiciones, la Sedema cuenta con un Plan de Acción Integral que abarca cuidado veterinario, dieta especializada, evaluaciones conductuales, enriquecimiento ambiental y asesoría de especialistas externos.

Durante la visita del 23 de noviembre, el personal de la Profepa constató que el ejemplar estaba alerta, respondía a estímulos externos, no presentaba lesiones externas ni alteraciones conductuales y habitaba en instalaciones limpias con manejo adecuado.

La Sedema entregó en esa diligencia el historial clínico, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, registros de tratamiento, evaluaciones de conducta y bitácoras de medicina preventiva que respaldan el seguimiento médico.

Foto: @AJaulas

En el plano jurídico, el documento destaca que tras un litigio iniciado en 2021 que alcanzó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 3 de agosto de 2026 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio por plenamente cumplida la ejecutoria del amparo 1056/2021, al considerar que las autoridades atendieron sin exceso ni defecto las medidas ordenadas sobre salud, alimentación, conducta y entorno.

Finalmente, la dependencia capitalina reiteró que un equipo multidisciplinario trabaja los 365 días del año para mantener condiciones acordes con las necesidades de Ely, así como de Gipsy y Annie, los otros ejemplares bajo su resguardo en el recinto.