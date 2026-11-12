Dictamen advierte grave deterioro físico y riesgo para la elefanta Ely

Especialistas internacionales en el cuidado y rehabilitación de fauna silvestre alertaron sobre un alarmante deterioro en la condición física de la elefanta Ely, tras revisar material fotográfico y videográfico fechado el 10 de octubre y el 11 de abril de 2026.

El análisis técnico, emitido el 10 de noviembre de 2026, revela un severo compromiso motriz en sus cuatro extremidades, inflamación generalizada y posibles lesiones cutáneas que exigen una evaluación veterinaria especializada de carácter inmediato.

El diagnóstico fue elaborado por Scott Blais, director ejecutivo de la organización Global Sanctuary for Elephants, quien cuenta con 40 años de experiencia en la atención de elefantes en cautiverio.

Foto: @AJaulas

De acuerdo con los datos del informe, el ejemplar presenta un crecimiento excesivo y severo de las almohadillas plantares en las cuatro patas, condición atribuida por el especialista a un cuidado negligente que estaría provocando la desalineación de las articulaciones.

Esta última serie de fotografías es alarmante, indica un deterioro continuo de su condición física. Ely presenta un compromiso físico en las cuatro patas, incluyendo un crecimiento excesivo y severo de las almohadillas plantares, como resultado de un cuidado negligente", advierte el documento oficial.

El reporte detalla que la inflamación es mucho más pronunciada en la extremidad delantera derecha, extendiéndose hasta el carpo, la articulación equivalente a la muñeca. Esta situación afecta directamente su movilidad y obliga al animal a caminar lentamente, apoyar su peso con cautela y alternar el esfuerzo entre sus patas ante un aparente cuadro de inflamación dolorosa.

Foto: @AJaulas

Adicionalmente, el especialista identificó indicios de un posible edema ventral, es decir, acumulación de líquido en la parte inferior del abdomen, así como un probable absceso o herida en la zona inferior derecha, ubicada detrás del ombligo.

Blais señaló que esta anomalía podría ser aguda y derivar de una higiene dermatológica deficiente, lo que refuerza la sospecha de atención veterinaria negligente.