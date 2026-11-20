Un lobo mexicano (Canis lupus baileyi) del Zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, se sumó a la lista de 43 animales de vida silvestre registrados hasta la fecha con miasis por gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax).

De acuerdo con fuentes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el ejemplar de 12 años tenía gusanera en una herida en la región lumbar, por lo que se procedió a retirar las larvas de manera manual y aplicar antiséptico, Ivermectina, Negasunt y Aluspray.

El caso fue confirmado el 20 de octubre de 2026 en el Centro de Conservación de Vida Silvestre San Juan de Aragón, luego de hacer la contención física del ejemplar, ya se dio por concluido, luego de que el lobo mexicano se encuentra en perfecto estado de salud.

Caso presentado en gavilán

Apenas el pasado miércoles, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó sobre la atención de un gavilán de Cooper (Astur cooperii), con gusano barrenador del ganado.

Explicó que el caso fue atendido por la Dirección de Vida Silvestre, después de que el ejemplar fue capturado por elementos de Protección Civil de San Pedro Garza García.

Agregó que el gavilán de Cooper evolucion favorablemente y se mantiene su atención médica hasta que cure completamente la lesión.

Balance e animales afectados

Según el Senasica, los 43 casos de gusano barrenador del ganado en fauna silvestre se dividen en 27 bajo cuidado profesional y 16 en vida libre.

Actualmente hay tres casos activos en Cuatrociénegas, Coahuila; Gómez Palacio, Durango, y Bahía de Banderas, Nayarit.

Los estados más golpeados por esta plaga en animales silvestres son: