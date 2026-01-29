Salud mental en la Benito Juárez: Atienden adicciones para bienestar emocional

Durante el mes de enero, el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), ubicado en la alcaldía Benito Juárez, brindó 346 servicios, de los cuales 331 fueron consultas presenciales y en línea, en materia de salud mental, psicoterapias, terapias grupales y tratamientos a pacientes con consumo de adicciones, entre otros.

El CAIA atiende tanto a vecinos de la demarcación como a personas de otras alcaldías.

Centro de Atención Integral a las Adicciones en la BJ. Especial

Se trata de un modelo integral que prioriza el bienestar emocional, la prevención y el acompañamiento continuo, sin generar ningún costo para las y los usuarios, dijo el alcalde Luis Mendoza.

Salud mental en la Benito Juárez

El panista destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación.

En Benito Juárez entendemos que la salud mental y la atención a las adicciones deben tratarse con humanidad, profesionalismo y cercanía. Por eso, estamos fortaleciendo espacios como el CAIA, donde las personas encuentran apoyo real, gratuito y de calidad para reconstruir su bienestar y el de sus familias”, afirmó.

Directivos del centro destacaron el enfoque humano del Centro.

Siempre buscamos, como formadores en salud mental, que los pacientes se sientan muy cómodos, que se sientan acompañados”, enfatizó el coordinador del Centro, Luis Enrique Morales.

En un comunicado, autoridades de la alcaldía señalaron que con estas acciones se reafirma el compromiso de colocar a la salud mental “como una prioridad en beneficio de la comunidad”.

