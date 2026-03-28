Desde el Estadio Azteca, exigen que perros franciscanos regresen al refugio

En las inmediaciones del Estadio Azteca, reciento que reabre sus puertas para el partido de México contra Portugal, la pasión por el futbol no solo se hace presente, también manifestantes motivados por diversas causas, como el caso de Refugio Franciscano, el conflicto en Palestina y la gentrificación.

Las personas que exigen que los perros y gatos que vivían en el Refugio Franciscano regresen a ese recinto, pudieron llegar hasta las inmediaciones del estadio con pancartas y mantas en las que exigen conocer el estado de salud de los animales.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

De acuerdo con el refugio, el diálogo que se inició con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tuvo resultados positivos; sin embargo, afirmaron que cuando la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) asumió la presidencia de dichas mesas, la dinámica cambió.

Por lo que piden conocer la ubicación exacta de cada uno de los canes y felinos, su estado de salud, expedientes clínicos, criterios para tomar decisiones sobre los animales.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

También se pudo observa a un par de personas que portaban la bandera de Palestina, con el propósito de que con motivo de un evento deportivo se deje de lado la violencia que se comete contra el pueblo palestino.

dfgh Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Otra movilización que se realizó con motivo del partido de futbol, fue una manifestación frente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la que los carriles centrales de Periférico fueron cerrados por un momento, mientras que un grupo de manifestantes jugaba una “cascarita”, posteriormente se retiraron a los carriles laterales.

Algunas de sus consignas fueron: “Vivienda para vivir, no para invertir”, “Agua para las casas”, “Sin participación no hay planeación”, “No al tráfico de menores por el Mundial”, entre otras.

Molestias por cierres

Vecinos, trabajadores y comerciantes de establecimientos de la zona se quejaron de que los cortes vehiculares, ya que los puntos de acceso en las inmediaciones del estadio les complicaron la llegada a sus destinos o inhibieron la llegada de clientes.

Los vendedores ambulantes se quejaron también de que no pudieron vender cerca del estadio y debieron alejarse para ofrecer sus mercancías.

Conforme se acercó la hora del juego, las protestas se han diluido entre la marea de aficionados al fútbol.

*DRR*