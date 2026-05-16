Cateos en Álvaro Obregón y GAM terminan con 7 detenidos

Unas 900 dosis de diferentes drogas fueran incautadas por las autoridades, además se consiguió la detención de dos mujeres y cinco hombres luego de cateos en inmuebles de las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Una de las mujeres detenidas, aparentemente, es la líder de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de droga dentro de un Centro Penitenciario, informó este sábado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Elementos de la SSC, Policía de Investigación, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a siete personas, además aseguraron más de 900 dosis de aparente marihuana, cocaína y cristal, también decomisaron un arma de fuego.

Foto: SSC

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, los uniformados tomaron conocimiento de tres predios, donde posiblemente se almacenaban y comercializaban drogas, por lo que iniciaron trabajos de inteligencia y luego de obtener los datos de prueba suficientes, los entregaron a un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales que fueron cumplimentados por los oficiales de ambas instituciones”, indicó la SSC.

Dirección de los cateos

La primera orden la ejecutaron en un predio localizado en la avenida Jardín, de la colonia Bosques, en Álvaro Obregón, donde los efectivos detuvieron a dos hombres y a dos mujeres, les aseguraron cien dosis y medio kilo a granel de posible marihuana, 66 dosis de aparente cristal y dos equipos telefónicos.

El segundo despliegue ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Apterik, de la colonia El Bosque Primera Sección, en la misma alcaldía, donde se detuvo a un hombre y se aseguraron 655 dosis de probable cocaína, 31 dosis de aparente marihuana y 100 gramos a granel y un teléfono celular.

Foto: SSC

Y en la avenida Progreso Nacional, de la colonia Ampliación Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero, los uniformados ejecutaron la última orden judicial y detuvieron a dos hombres de 37 años, además aseguraron 103 bolsitas de plástico transparente y 200 gramos a granel de probable marihuana, 49 dosis de posible metanfetamina y un arma de fuego corta color negro.

Los domicilios quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Antecedentes penales de detenidos

Tras realizar un cruce de información, se supo que la detenida de 52 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Foto: SSC

Además está identificada como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en calles de dicha demarcación”, indicó la dependencia.

El hombre de 40 años, tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2006 por violencia familiar, cuenta con una carpeta de investigación por lesiones dolosas y registra 43 presentaciones al juez cívico por cambiar el uso de destino de áreas públicas, impedir el libre tránsito de las personas y comercio informal.

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