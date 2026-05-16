Arranca Operativo Aguaceros 2026 en Iztacalco, para prevenir inundaciones y atender emergencias 

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, encabezó el inicio del Operativo Aguaceros 2026, estrategia integral con el objetivo de prevenir riesgos por lluvias fuertes, atender de manera inmediata encharcamientos e inundaciones y proteger el patrimonio de las familias de la demarcación, en la temporada de precipitaciones.

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Con el banderazo de salida del programa, se activó un despliegue territorial permanente integrado por cuadrillas especializadas de respuesta inmediata, con personal de la Dirección General de Servicios Urbanos de desazolve, limpia, parques y jardines, alumbrado público, además de equipos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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La alcaldesa de Iztacalco Lourdes Paz Reyes, informó que: “Todas las áreas de la alcaldía ayudan a la limpieza, a los desazolves y a las diferentes tareas para poder atender de manera inmediata a la ciudadanía. Sabemos que la ciudadanía tiene que hacer su parte, que es no tirar basura y evitar echar aceites a las coladeras, porque eso provoca grandes tapones en las tuberías”

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Para este operativo se cuenta con el uso de camiones tipo Vactor y una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar la vigilancia y atención en zonas críticas, además, se instaló el Gabinete de Operativo Aguaceros, para coordinar las acciones de atención y respuesta ante lluvias intensas, se dará seguimiento a bitácoras de desazolve y habrá monitoreo en las colonias de mayor riesgo.

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La atención prioritaria se concentrará en las colonias: Agrícola Oriental, Pantitlán, Viaducto Piedad, Campamento 2 de Octubre, Granjas México, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo e Infonavit Iztacalco, para ello, se instalaron cuatro puestos de mando estratégicos:

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Puesto de Mando 1: Avenida Sur 12 y Oriente 257, colonia Agrícola Oriental.

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Puesto de Mando 2: Calle Agua Caliente esquina Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán.

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Puesto de Mando 3: Campamento de Drenaje y Alcantarillado, lateral de Río Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán.

Puesto de Mando 4: Avenida Andrés Molina Enríquez, entre Viaducto Río de la Piedad y Coruña, colonia Viaducto Piedad.

Cada uno de ellos contará con un responsable operativo para coordinar equipos y supervisar las labores preventivas y de respuesta. Adicionalmente la alcaldía puso a disposición de la ciudadanía la línea del Operativo Aguaceros: 55 2746 7881 para que mediante llamada o WhatsApp, los vecinos puedan reportar emergencias de encharcamientos, inundaciones y solicitar desazolves preventivos.

Con estas medidas, la Alcaldía Iztacalco fortalece las acciones preventivas y de atención inmediata, priorizando la seguridad, la movilidad y la protección del patrimonio de sus habitantes ante la temporada de lluvias.