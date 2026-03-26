Perros franciscanos no regresarán “por el momento” al refugio

Por el momento los perros franciscanitos, rescatados el 8 de enero, no podrán regresar a las instalaciones del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, advirtieron autoridades del gobierno capitalino.

Los animales serán concentrados en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Xochimilco, anunció la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

La funcionaria afirmó que “no hay condiciones jurídicas ni físicas para poder retornar los perros al Refugio Franciscano”, que mantiene un enfrentamiento legal con la Fundación Antonio Haghenbeck por la propiedad del predio de Cuajimalpa.

Si cambian las condiciones en distintos aspectos más adelante, entonces en su momento se podría hablar de un posible escenario, pero por el momento, tal y como están las condiciones jurídicas y físicas, no se tiene previsto ningún regreso de perros al refugio franciscano”, dijo.

En una conferencia de prensa en la que se informó de las condiciones que guardan los animales rescatados, Álvarez Icaza precisó que aún se encuentra abierto el proceso de investigación por presunto maltrato animal del que se acusó al Refugio Franciscano, lo que llevó a implementar un operativo de rescate el 8 de enero.

Foto: SSC

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, enfatizó que será la Fiscalía General de Justicia será la que dé a conocer los resultados de la investigación abierta por este caso, afirmó que “se respetará todo el proceso de carácter jurídico”.

Diálogo con el refugio

La secretaria del Medio Ambiente insistió en que “en estos momentos, no existen condiciones legales” para que los animales regresen al refugio.

Lo que si se tiene previsto “es el traslado paulatino, ordenado y observado” de los perros rescatados. Se proyecta concentrar en las instalaciones de la BVA a todos los 824 animales que tiene bajo su resguardo el gobierno capitalino.

En una primera fase, serán reubicados 293 perros que se mantienen en el refugio temporal del Ajusco; posteriormente “se trasladarán los perros que se encuentran en el Deportivo Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Sin dar una fecha específica, Álvarez Icaza afirmó que el traslado “se dará próximamente” y reconoció que aún se trabaja en la habilitación del sitio.

Se va a realizar en los próximos días, estamos acabando de preparar, ustedes se imaginarán que lo estamos haciendo, previendo con total cuidado, con todas las garantías de salud, de logística necesarias para que este traslado sea muy bueno y de la mejor manera para los perritos”, afirmó.

En tanto, García Ochoa reveló que inició un diálogo con los administradores del Refugio Franciscano, “para construir un protocolo de adopción coordinado, entre el refugio y el gobierno de la ciudad”.

Esto permitiría, en su momento, que los animales que están bajo resguardo “que provenían de Cuajimalpa, puedan ser adoptados” por el refugio.

Para ello, el lugar deberá contar con adecuaciones en materia sanitaria, de agua y drenaje, además de contar con instalaciones “para hacer que ese espacio tenga las condiciones de funcionar como un albergue, porque actualmente no las tiene”, expresó.

Investigación se mantiene

Aclaró que este acercamiento no busca afectar la investigación a cargo de la Fiscalía, “ni el tema de carácter jurídico o penal. En eso no hay posibilidades de hacer ningún tipo de acuerdo, porque sí hay denuncias penales y procesos administrativos abiertos”.

Únicamente iniciamos un primer acuerdo de trabajar de manera conjunta en un esquema de adopción coordinado entre el Gobierno y el Refugio”.

Foto: Alejandro Aguilar | Cuartoscuro

“Algunos procesos administrativos pueden ser subsanables, otros no; entonces esos continúan avanzando. Nosotros no estamos poniendo en la mesa frenar ningún proceso, quitándoles los derechos a ninguna de las partes, a que sigan promoviendo sus acciones legales, entendemos que es parte del ejercicio de sus derechos individuales o colectivos, entonces eso no está en la mesa”, recalcó.

Durante la jornada, se informó que se tienen 34 perros franciscanitos fallecidos; otros 34 permanecen internados en el Hospital Veterinario, de ellos seis están en estado grave.

Asimismo, 37 gatos, que están bajo el resguardo de la Fundación Antonio Haghenbeck, se encuentran en una clínica privada veterinaria.

Los felinos permanecen en este espacio desde diciembre del 2025 y la evolución de su estado de salud sigue siendo favorable”, concluyó Julia Álvarez Icaza.

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