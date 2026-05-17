Celebra SSC 'Carrera Mundialista con tu Policía'; hubo más de 3 mil participantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) celebró este domingo la Carrera Mundialista con tu Policía 2026. El jefe de la corporación en la capital del país, Pablo Vázquez, dio la salida a los corredores que se reunieron en el Ángel de la Independencia y recorrieron Paseo de la Reforma.

Celebramos el deporte como medio de construcción de convivencia, de cercanía y de unión entre la SSC CDMX y la ciudadanía”, indicó Vázques en su cuenta de X.

De acuerdo a la información dada a conocer, participaron más de 3 mil corredores y corredoras, entre policías e integrantes de la sociedad civil, por lo que el titular de la SSC agradeció a los participantes.

Gracias también a las organizaciones de la sociedad civil, compañeros del gobierno de la CDMX y a las cámaras empresariales que colaboran para que este tipo de eventos se materialicen y, por supuesto, a mis compañeras y compañeros policías por promover la proximidad y fortalecer los lazos de confianza con aquellos a los que servimos”, externó.

Participaron más de 3 mil corredores y corredoras, entre policías e integrantes de la sociedad civil. Cortesía SSC

La SSC destacó que este tipo de eventos forman parte de las estrategias de proximidad social impulsadas en la capital, especialmente en el contexto de las actividades relacionadas con el Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá en 2026.

Corrimos juntos y juntas, hombro con hombro y así, unidos con un mismo objetivo, seguiremos construyendo una ciudad más segura, siempre más justa y en paz para todas y todos”, publicó.

Para cerrar, el funcionario reiteró que además de promover el deporte y la sana convivencia, la meta se cumplió que era fortalecer el acercamiento entre la policía capitalina y la ciudadanía.

fdm