Cuauhtémoc lideró la venta de viviendas en el primer trimestre de 2026 en la Zona Metropolitana

La alcaldía Cuauhtémoc se consolidó como la demarcación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con la mayor cantidad de ventas de viviendas del segmento residencial, al registrar 936 unidades desplazadas durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un análisis de la firma Tinsa México by Accumin.

Con esta cifra, la Cuauhtémoc superó al municipio mexiquense de Zumpango, que reportó 774 viviendas vendidas; al hidalguense Tizayuca, con 721, y a Tecámac, también en el Estado de México, con 634 unidades.

La consultora inmobiliaria difundió datos que indican que, de manera global, durante los primeros tres meses de 2026 se vendieron seis mil 864 viviendas del sector residencial en toda la zona metropolitana.

Lo anterior significó un aumento de 1.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, manteniendo una tendencia positiva en el desplazamiento de inmuebles a pesar de los retos del sector.

El reporte señala que la zona norte, conformada por municipios mexiquenses e hidalguenses como Acolman, Atotonilco de Tula, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Temascalapa, Tizayuca, Tolcayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, fue la región con mayor volumen de transacciones al concentrar dos mil 698 unidades vendidas, lo que representa 39.3% del mercado total.

En tanto, la zona centro, que incluye alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalnepantla y Venustiano Carranza, reportó la venta de mil 774 viviendas, equivalente a 25.8%.

El análisis destacó que esta zona en particular mantuvo un crecimiento sostenido de 10.9% respecto al primer trimestre del año anterior.

En contraste, la zona poniente, integrada por las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, junto con los municipios de Atizapán, Huixquilucan, Jilotzingo y Naucalpan, registró ventas por debajo de las mil 500 unidades.

En la zona sur, donde se ubican Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, las transacciones fueron menores a mil, mientras que en la zona oriente, formada por Chalco, Chicoloapan, Iztapalapa, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tláhuac, Tlalmanalco y Xochimilco, apenas se superaron las 500 unidades vendidas.

No obstante, el sector oriente destacó por presentar un alza de 12.8% respecto al primer trimestre de 2025, el incremento porcentual más alto de la región.