Aclaran que viga en Calzada San Antonio no colapsó durante instalación

Luego de que se diera a conocer que una estructura metálica, utilizada en la construcción del Parque Elevado de la Calzada San Antonio Abad, cayera sobre la vialidad y causara afectaciones a un vehículo que circulaba por la zona, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aclaró que no se trató de una caída, sino de un deslizamiento.

La dependencia capitalina afirmó que la viga, de unos 10 metros de largo, se encontraba a nivel de piso dentro del área delimitada de la obra cuando se deslizó, aunque no explicó el motivo del movimiento.

La Secretaría de Obras y Servicios reafirma que no hubo caída alguna de ningún tipo de viga”.

La empresa constructora a cargo de la obra garantizó de inmediato la atención correspondiente y la reparación integral de los daños ocasionados, agregó en una ficha informativa.

A lo largo de la obra se han tomado las medidas de seguridad establecidas en cuanto al montaje y la construcción. Al momento del incidente no se realizaba ningún trabajo de este tipo, toda vez que los montajes y los traslados de piezas pesadas se llevan a cabo exclusivamente por las noches, con la vialidad cerrada para evitar posibles afectaciones”.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Dicha logística inicia una vez que el Sistema de Transporte Colectivo Metro detiene sus funciones a las 22:00 horas y realiza el corte de energía, permitiendo el inicio seguro de las maniobras de montaje a las 22:45 horas aproximadamente.”, indicó la dependencia.

La Sobse afirmó que implementa medidas de seguridad a nivel de calle durante el día.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Consistentes en la colocación y conservación de dovelas en posición para proteger la zona de obra durante las 24 horas, respaldadas por inspecciones continuas para su preservación. Asimismo, se cuenta con señalizaciones claras y la presencia constante de bandereros dedicados a agilizar la vialidad y brindar apoyo integral a los peatones que transitan por el área”, agregó.

La dependencia reiteró su compromiso con la ciudadanía para continuar ejecutando infraestructura pública de forma segura, eficiente y con estricto apego a los más altos estándares de protección civil y supervisión técnica en beneficio de los habitantes de la capital.

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