Personal del Refugio Franciscano visita a animales resguardados por BVA en CDMX

Personal del Refugio Franciscano acudió este martes 27 de enero a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ubicado en la alcaldía Xochimilco, para visitar a los animales que fueron resguardados en dicho lugar.

La visita, de acuerdo con la SSC, forma parte de los acuerdos derivados de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo, encabezadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Animales del Refugio Franciscano en la BVA CDMX. Especial

El recorrido se llevó a cabo por los 90 módulos habilitados para parte de los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano y que fueron trasladados a las instalaciones de la BVA.

Durante la visita, estuvo presente personal de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), así como los médicos veterinarios y encargados de la atención y cuidado de los perros.

Personal del Refugio Franciscano convive con los animales

Los visitantes pudieron convivir con los animales, abrazarlos, y constatar que se encuentran recibiendo:

Atención médica de acuerdo a sus expedientes clínicos

Alimentos de dos a tres veces al día

Rehabilitación según sus necesidades

Actividades de esparcimiento y paseos regulares

En tanto, la SSC de la CDMX dejó claro que, los módulos que se habilitaron en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, se realizaron siguiendo el manual de campo para la valoración del bienestar animal en perros y gatos, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y los Doctores y especialistas en Bienestar Animal miembros de la Sociedad Mexicana de Bienestar Animal A.C (SOMEBA).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal, reitera su compromiso con la protección y el cuidado de los seres sintientes que habitan en la Ciudad de México, y velará siempre por el bienestar animal”, destacó la dependencia de seguridad.

*mvg*