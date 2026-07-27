Pueblo de Santa Cruz Atoyac lleva 3 meses retrasando proyecto inmobiliario

Integrantes del Consejo del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, llevan tres meses impidiendo avances en la construcción del desarrollo residencial Único Privée, que la inmobiliaria GDC pretende edificar sobre Avenida Cuauhtémoc 1319.

El proyecto no tiene sellos de suspensión de ninguna autoridad capitalina —pese a que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a los pobladores el 16 de julio—, pero los trabajos se encuentran aparentemente detenidos porque los integrantes del Consejo colocaron sus propios pegotes de clausura el 27 de abril, además de que vigilan día y noche que no entre maquinaria al sitio.

“El proyecto tiene actualmente dos órdenes de suspensión, la suspensión por parte del tribunal de amparo y la suspensión por parte de la clausura del pueblo”, dijo a Excélsior el abogado del Consejo del Pueblo, Arturo Aparicio, quien aseguró que los pobladores pueden impedir avances en el edificio de ocho pisos gracias a una herramienta legal que se les concedió por pertenecer a un pueblo originario.

“No estamos hablando de una zona en el territorio de Santa Cruz Atoyac que hubiera dudas sobre si el pueblo está habitado o no históricamente. Aquí está plenamente acreditado porque el programa delegacional de desarrollo urbano desde 1997 lo reconoce eso es un hecho notorio”, explicó.

Pese a la clausura, los integrantes denunciaron que a veces entran personas a trabajar en el sitio y que la excavación para supuestos lugares de estacionamiento ya rebasa los cuatro metros de profundidad.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional a los habitantes el pasado 16 de julio. Especial

“No han respetado,ni la suspensión provisional ni la de autoridades del pueblo, ni de las autoridades, ni de los juzgados. (El 14 de julio) los sorprendimos en el acto, exactamente, porque estaban metiendo la maquinaria”, dijo a Excélsior Arturo Juárez, quien se presentó como secretario del Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

Un actuario acudió al sitio el jueves para constatar las supuestas violaciones a la suspensión provisional, pero será hasta el martes cuando se defina si se concede la suspensión definitiva o no y si se sanciona a la desarrolladora por incumplimiento.

“Aclaramos, no queremos la construcción, no queremos ninguna negociación, no queremos trabajos de mitigación en la zona”, agregó Juárez.

Constructora desconoce autoridad del Consejo del Pueblo

En un comunicado con fecha del 23 de julio, GDC informó que no reconoce la autoridad del Consejo del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac porque ni el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) o la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) “cuenta con reconocimiento oficial que acredite personalidad jurídica”.

La desarrolladora hizo referencia al oficio SEPI/SJN/333/2026 donde la SEPI informó que en sus archivos no existe un acta constitutiva del Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

“En consecuencia, la legislación vigente no establece para este proyecto la obligación de realizar una consulta a una organización que carezca de reconocimiento jurídico por parte de las autoridades competentes”, aclaró.

Será hasta el martes cuando el Juzgado defina si la suspensión es definitiva o no. Mientras tanto, el Consejo insiste que hasta ahora hay dos suspensiones en contra del proyecto.

“La suspensión por parte del tribunal de amparo y la suspensión por parte de la clausura del pueblo, y la clausura del pueblo, cabe señalarlo, que hasta el momento no ha sido impugnada por la inmobiliaria, y si quisieran impugnar la inmobiliaria esa clausura, ya está fuera de tiempo porque el recurso que podría interponer la inmobiliaria es un juicio de amparo porque se trata de derecho de los pueblos originarios y el pueblo hizo la clausura en calidad de autoridad”, explicó el abogado Aparicio.

“Así el juzgado retirara la suspensión, la clausura del pueblo sigue vigente. Eso generará un conflicto, un conflicto social porque tienes resoluciones contradictorias”, agregó.

Temen por sus tradiciones

Los integrantes acusan que no fueron consultados antes del arranque del proyecto, que su ubicación atenta contra sus celebraciones y que temen que los dejen sin agua, entre otras cosas.

“Nosotros de por sí estamos faltos de agua tremendamente, necesitamos a cada rato las pipas porque no hay agua”, dijo el señor Gerardo Azuceno, quien se presentó como concejal del Pueblo.

“Nos va a causar una serie de problemas sociales. Nosotros cerramos avenida Cuauhtémoc para hacer nuestras festividades”, señaló el secretario Juárez, agregando que al construirse enfrente de la parroquia del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac, los probables residentes se terminarán quejando de sus festividades que incluyen fuegos artificiales y música por días.

“Nos va a causar una serie de problemas sociales. Nosotros cerramos avenida Cuauhtémoc para hacer nuestras festividades”, agregó el concejal.