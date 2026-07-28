Cae 'Comandante Levi' de 'Los Z' en CDMX; es ligado a hallazgo de cuerpos en Veracruz

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Levi Arguijo Morales, alias "Comandante Levi", de 38 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, relacionado con el asesinato de dos hombres ocurrido en el estado de Veracruz en enero de 2023.

La captura se realizó el pasado 25 de julio de 2026, alrededor de las 13:30 horas, en un inmueble ubicado en calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación, el imputado es señalado por los homicidios de José Armando Hernández, de 25 años, y Filiberto Flores Huerta, de 30 años, cuyos cuerpos fueron localizados el 5 de enero de 2023, aproximadamente a las 08:30 horas, sobre la carretera Ojo de Agua Grande, en la localidad de Amatlán, Veracruz.

Las primeras indagatorias iniciaron luego de que el agente municipal Jacinto Vega López reportara el hallazgo de los dos cuerpos, los cuales se encontraban semidesnudos y presentaban visibles huellas de violencia sobre el arroyo vehicular.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, las víctimas habrían sido privadas de la libertad por integrantes de un grupo criminal identificado como "Los Z", organización con presencia en esa región. Las autoridades sostienen que Levi Arguijo Morales, conocido como "Comandante Levi", presuntamente mantenía el control de actividades ilícitas como la venta de droga, homicidios y extorsiones en la zona, y que habría ordenado directamente la ejecución de las dos víctimas.

Con base en estos elementos de prueba se obtuvo el mandamiento judicial que derivó en su captura. El detenido será puesto a disposición de la autoridad competente para enfrentar el proceso penal correspondiente y determinar su situación jurídica.