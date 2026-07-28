Se esperan lluvias fuertes HOY en CDMX y hay radiación UV extremadamente alta

La Ciudad de México se encuentra en plena época de lluvias por lo que no es extraño que por la tarde se hayan anunciado fuertes precipitaciones, así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Este martes 28 de julio el reporte meteorológico detalló que la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C), asimismo indicó que después del mediodía se espera ambiente cálido con cielo nublado y también se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

lluvias Especial

Radiación UV

En materia de radiación solar, se registran niveles extremadamente altos por lo que es necesario que uses protector contra la radiación solar UV, ropa de algodón de manga larga, gafas y gorra o sombrero, también recomiendan proteger a niños pequeños y adultos mayores y evita exponerte al sol por tiempo prolongado.

Radiación UV

Rachas de viento

También es necesario que tomes otras precauciones pues soplará viento de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h. asegura plantas en azoteas y terrazas, así como otros objetos que puedan caer con facilidad.

Calor

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17 grados; y entre las 03:00 y las 06:00 horas del miércoles podría registrar una mínima de 14 grados.

La misma dependencia indicó que la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Oeste-Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.