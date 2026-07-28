Procesan a sujeto detenido en Iztapalapa por producción de pornografía infantil

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un juez vinculara a proceso a un sujeto, identificado como Luis “N”, por el delito de trata de personas, en la modalidad de distribución de pornografía infantil, así como en el sometimiento de un menor de edad para producir dicho material.

El Ministerio Público Federal aportó los elementos necesarios para acreditar la probable responsabilidad de dicho sujeto en la distribución y almacenaje de imágenes de menores de edad en actos sexuales y/o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales, así como en someter a una persona menor de 18 años para realizar actos pornográficos.

El juzgador concedió al agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), seis meses de plazo para la investigación complementaria”, detalló la FGR.

Además de eso, a Luis "N" se le dictó la prisión preventiva oficiosa, medida que cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Hace unos días, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un cateo en la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa, en donde aseguraron equipo de cómputo, una consola de videojuegos y un disco duro, entre otros objetos, además de rescatar a la víctima, por tal motivo fue que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Foto: Especial

Sanciones contempladas

En la Ley General para Prevenir, sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, se establece que “captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de cinco a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos”.

Así como una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días multa para quien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.

Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días multa, al que someta a una persona o se beneficie de someterla para que realice actos pornográficos, produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos”.

También se sanciona con prisión de cinco a 15 años, además de multa de mil a 30 mil días, para quien se beneficie monetariamente de una persona mediante el comercio o distribución de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios de carácter sexual a través de cualquier medio.