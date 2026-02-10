Brugada anuncia que CDMX tendrá programa contra corrupción inmobiliaria

La construcción ilegal y las prácticas que violan la normatividad urbana se han convertido en uno de los desafíos “más delicados” para la Ciudad de México, reconoció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para frenar esta problemática, adelantó que su administración prepara un programa integral para combatir el fraude inmobiliario y cerrar espacios a la corrupción en el desarrollo urbano.

El objetivo es que la ciudadanía pueda contar con herramientas claras para saber si una obra cumple o no con la ley, al mismo tiempo evitar que se repitan esquemas como los que dieron origen al llamado Cártel Inmobiliario.

“Estamos preparando un programa que combata el fraude inmobiliario, cuyo objetivo no solo será que la población pueda saber de manera inmediata si una construcción está dentro o fuera de la ley, sino evitar que se repitan prácticas donde se autorizaban edificaciones por encima de lo permitido”, subrayó.

Brugada explicó que se trata de un esfuerzo de gran alcance, pues no solo implica vigilar las nuevas obras, sino revisar lo que ya está construido y lo que se ha levantado recientemente en distintos puntos de la capital.

“Esto no es cualquier cosa; significa revisar a fondo cómo y qué se está construyendo en la ciudad”, puntualizó, en conferencia de prensa donde se anunció el Primer Simulacro Metropolitano por Sismo, que se realizará el 18 de febrero, de manera coordinada entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Derecho a la información

El programa tendrá un enfoque preventivo y busca dar certeza a la población, además de transparentar la información sobre las obras en curso.

“La gente tiene derecho a saber qué está ocurriendo y cómo el gobierno puede detectar un fraude inmobiliario”, afirmó.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Recordó que en el pasado muchas irregularidades salieron a la luz solo después de tragedias o siniestros, que detonaron investigaciones posteriores, por lo que insistió en que no se puede seguir actuando de manera reactiva.

“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, advirtió.

En ese sentido, Brugada señaló que su administración pretende construir un mecanismo permanente de supervisión para garantizar que toda obra esté permitida, cumpla con la ley y no sea producto de corrupción o discrecionalidad.

“Tenemos que prepararnos y actuar de manera preventiva”, sostuvo.

Brugada señaló que su administración pretende construir un mecanismo para garantizar que toda obra esté permitida Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Evitar la repetición

Por su parte, el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes, afirmó que una de las principales lecciones que dejó el fenómeno del llamado Cártel Inmobiliario es la necesidad de impulsar políticas de “no repetición” que ataquen de raíz estas prácticas.

“No se trata solo de reparar el daño, sino de garantizar que estas prácticas no se repitan. Hoy en la ciudad, el fraude y la corrupción inmobiliaria son delitos graves”, concluyó.

*DRR*