Balean a hombre en Iztapalapa por 'narco tiendita'; ya cayeron

La mañana de este martes un hombre recibió un ataque a balazos en calles de la colonia Ampliación Bellavista, en la alcaldía Iztapalapa, las balas terminaron con la vida del sujeto de unos 45 años de edad, el hecho desató una intensa movilización policiaca que concluyó con la captura de dos jóvenes señalados como los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Sabadel. Al llegar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron a la víctima con heridas de bala y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía capitalina iniciaban las diligencias.

Mientras tanto, operadores del C2 Oriente revisaron las cámaras de videovigilancia y lograron ubicar la ruta de escape de los agresores, quienes huyeron a bordo de una motocicleta roja.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia, los policías fueron cerrando el cerco y localizaron la motocicleta cuando ya circulaba por la alcaldía Tláhuac. La persecución terminó en el cruce de Camino Real y Rafael Atlixco, en la colonia Zapotitla, donde finalmente les bloquearon el paso.

Durante la revisión, a los dos sospechosos les aseguraron dos teléfonos celulares, un casco de motociclista y varias dosis de aparente droga. Además, la motocicleta en la que viajaban no portaba placas de circulación.

Los detenidos, de 21 y 28 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que ahora determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Datos en redes sociales señalan que el hoy fallecido tenía pleito por una presunta narco tiendita, los detenidos fueron identificados como Anuar N y Oscar N.