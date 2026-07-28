Darán legisladores seguimiento a vecinos afectados por despojo inmobiliario en CDMX

El Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por la coordinadora Xóchitl Bravo, sostuvo una reunión con decenas de vecinos de la Ciudad de México afectados por el delito de despojo.

La coordinadora Xóchitl Bravo escuchó los casos expuestos por los vecinos y se comprometió a dar seguimiento puntual a cada uno de ellos, al reiterar que las víctimas contarán con acompañamiento en todo momento.

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Se explicó a los asistentes que la reforma al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México en materia de despojo, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y es ley vigente, con el propósito de fortalecer la prevención y sanción de este delito y garantizar una protección efectiva a las víctimas.

Se recordó que el despojo afecta no solo el patrimonio de las familias, sino también su tranquilidad y bienestar. Las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las comunidades indígenas son quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de situaciones.

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Entre los principales cambios que ya forman parte de la legislación se explicaron los siguientes:

En el Código Penal se amplían las formas de comisión del delito, al incluir la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad; se incrementan las penas y multas; se establecen agravantes para casos de violencia contra personas vulnerables o uso de documentación falsa, y se reconoce como delito continuado ocupar o impedir el uso de un inmueble tras un requerimiento judicial.

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En el Código Civil se redefine la posesión de buena fe, al presumir la mala fe en actos simulados o con títulos fraudulentos, y se nulifican los actos jurídicos que encubran despojos mediante simulación contractual.

En la Ley Registral se establece un mecanismo de control para evitar el registro de escrituras falsas.

En la Ley del Notariado se responsabiliza a las y los notarios por negligencia o mala fe en la autenticación de actos que conlleven despojo.

El diputado Paulo García y el concejal Hugo Torres Zumaya coincidieron en la importancia de acompañar esta nueva legislación con atención directa a las familias y sus casos particulares.

Al encuentro también se sumaron el diputado Paulo García y el concejal por Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya.

Como resultado del encuentro, se acordó dar seguimiento, caso por caso, a las denuncias presentadas, en un ejercicio de cercanía que refrenda el compromiso de Morena de construir una ciudad segura, próspera, con buen gobierno y que cuida a todas las personas.