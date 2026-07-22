Posibles actos de corrupción en obra clausurada en 4 ocasiones en Iztapalapa

Vecinos de la colonia 2a sección del Fraccionamiento Lomas Estrella en Iztapalapa denuncian por tercera ocasión irregularidades en un obra en construcción que se ubica en la calle de Paseo de Bizancio esquina Narbona ya que en ese lugar el Instituto de Verificación Administrativa INVEA colocó sellos de clausura de la obra en cuatro ocasiones , las mismas que han sido violados por los responsables de la construcción.

“De entrada en la colonia está prohibido la construcción de inmuebles que sean más allá de dos niveles y lo que se construye tiene que ser uni familiar , aquí ya están construyendo el cuarto nivel y lo que se nos ha informado es que va haber dos departamentos por piso,eso quiere decir que van hacer cinco pisos , diez departamentos “, así lo denunció Benjamin Palacios vecino inconforme del Fracc Lomas Estrella 2a secc.

Desde julio del año 2025 y hasta el 16 de julio de este año 2026 se han entregaron varios oficios a diferentes instancias como al Instituto de Verificación Administrativa INVEA hacia el Lic.Salvador Esquinca Montaño , a la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz, a la misma Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Lic. Clara Brugada Molina y al Secretario de Obras capitalina Raúl Basulto Luviano soolicitando la clausura total y demolición de la obra.

El INVEA ha colocado sellos en cuatro ocasiones las mismas que las han violado e ingresado un grupo de personas quienes están trabajando en la obra.

“La verdad es que es una burla , cuatro veces los sellos de suspensión y finalmente sellos de clausura y pasa lo mismo “añadió Benjamin Palacios Los vecinos del Fraccionamiento 2a secc de Lomas Estrella ante la incertidumbre del porqué sigue en pie la obra, han hasta pensado que quizá haya actos de corrupción en algún funcionario de la alcaldía de Iztapalapa u otra instancia de gobierno.

“No pudiese asegurarlo , pero el que les reportemos que han violado los sellos y que vengan y no hagan nada , de hecho la cuarta vez estaba gente trabajando aquí , vino la alcaldía vino la dirección jurídica y no se los llevaron, eso nos hace presumir que sin duda si hay un acto de corrupción", agregó el vecino afectado.