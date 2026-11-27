Un juez de control vinculó a proceso a Israel “N”, señalado como probable responsable de la muerte de Cristina Joselyn Rocha Chimal, de 36 años, quien fue atropellada por una unidad de transporte público el pasado 13 de noviembre en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Durante la audiencia celebrada este viernes 27 de noviembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba para sustentar la imputación por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

De acuerdo con la investigación ministerial, después de atropellar a la mujer, el conductor habría detenido momentáneamente la unidad; sin embargo, pese a conocer el riesgo de provocarle la muerte, presuntamente reanudó la marcha y posteriormente huyó del lugar.

La FGJCDMX inició una investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, mientras la familia exhorta al responsable a entregarse. Especial

La Fiscalía capitalina integró la investigación mediante el análisis de videograbaciones y un dictamen en materia de tránsito terrestre, elementos con los que obtuvo una orden de aprehensión contra el conductor.

Israel “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el pasado 21 de noviembre, luego de que las autoridades lograron establecer su probable participación en los hechos.

Como resultado de la audiencia, el juez de control consideró procedentes los argumentos de la representación social, dictó la vinculación a proceso y ordenó que el imputado permanezca bajo prisión preventiva. Asimismo, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La zona del atropellamiento Google maps

El caso generó indignación luego de que se conociera que Cristina Joselyn Rocha Chimal tenía seis meses de embarazo cuando fue atropellada. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, tanto ella como su bebé perdieron la vida.

Tras el accidente, familiares de Joselyn difundieron mensajes en redes sociales para exigir justicia y solicitar la colaboración de la ciudadanía para localizar al conductor, además de pedir que se aportaran videos o testimonios que permitieran esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía CDMX informó que mantiene el acompañamiento a los familiares de la víctima y reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia.