La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a Israel "N", señalado como probable responsable de atropellar Joselyn Rocha, de 36 años sobre la avenida Santa Fe, en Cuajimalpa de Morelos, el pasado 13 de noviembre.

La víctima fue identificada como Cristina Joselyn Rocha Chimal, quien tenía seis meses de embarazo al momento del percance y perdió la vida junto con su bebé.

La FGJCDMX inició una investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, mientras la familia exhorta al responsable a entregarse. Especial

El hecho ocurrió en la colonia Lomas de Santa Fe, donde la mujer fue reportada sobre la cinta asfáltica cuando se dirigía a su trabajo. Según la investigación ministerial y el dictamen de tránsito, el conductor de una unidad de transporte público no observó a la joven, quien cruzaba cerca de una zona peatonal con preferencia de paso, la atropelló y posteriormente se retiró del lugar.

Tras analizar cámaras del C5 y de circuito cerrado, así como entrevistas con vecinos, las autoridades siguieron la ruta del vehículo y ubicaron al implicado en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante esa intervención, fue detenido inicialmente por una infracción al Reglamento de Tránsito y, tras una revisión preventiva, se le aseguraron dosis de narcóticos, lo que derivó en su vinculación a proceso por delitos contra la salud y en prisión preventiva dictada por un juez de control.

"A partir de los datos de prueba reunidos durante la investigación, el 20 de noviembre obtuvo una orden de aprehensión contra Israel 'N' por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) este sábado 21 de noviembre", informó la autoridad capitalina.

En los días previos a la captura, familiares de Joselyn Rocha, entre ellos su esposo y su hermana, difundieron llamados en redes sociales para exigir justicia, aportar videos o testimonios y pedir que el responsable se entregara, tras señalar que la pareja esperaba a su bebé luego de ocho años de búsqueda.

La Fiscalía capitalina indicó que mantiene comunicación con los familiares y recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria.