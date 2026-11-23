Ocho días después de que Joselyn Rocha, de 36 años y con seis meses de embarazo, murió tras ser atropellada en Santa Fe en la Ciudad de México (CDMX), su esposo, Ignacio Galeana, se encontró cara a cara con el hombre señalado como responsable de su muerte.

El encuentro ocurrió durante la primera audiencia del proceso judicial contra Israel, quien fue detenido y permanece en prisión preventiva, señalado por el homicidio de Joselyn y su bebé.

Para Ignacio, ver al imputado fue un momento difícil.

Asegura que durante los días posteriores al atropellamiento llegó a pensar que nunca encontrarían a quien había arrollado a su esposa, por lo que la detención representa un primer avance en su búsqueda de justicia.

“Pasó por mi cabeza que tal vez no sabríamos quién hizo esto”, recordó.

Sin embargo, tenerlo frente a él durante la audiencia, dice, significó revivir el día en que perdió a Joselyn.

Lo que más le impactó, relató, fue verlo tranquilo, conversando como cualquier otra persona, mientras él enfrentaba nuevamente la impotencia de no haber podido hacer nada por su esposa.

Yo traté de no verlo mucho, pero como estábamos en la misma sala, lo vi. Y pues volví a vivir el día. Volví a vivir ese sentimiento de impotencia”, contó.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Israel es conductor de una unidad de transporte público que, según un dictamen de tránsito, no extremó precauciones ni advirtió la presencia de Joselyn, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.

“Yo hubiera querido que esta persona se hubiera quedado, hubiera hablado a la ambulancia, que se hubiera quedado y que él me hubiera explicado qué pasó. No sé, tal vez las cosas hubieran sido… tal vez mi esposa no hubiera muerto”, expresó.

La Fiscalía de la CDMX investiga el caso como homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

Pero la exigencia de justicia de Ignacio también está marcada por los planes que quedaron truncados.

Él y Joselyn no solo esperaban la llegada de su hija, también habían ahorrado durante años para construir una casa en la que pudieran comenzar una nueva etapa como familia.

La bebé se llamaría Natsumi, un nombre japonés que significa “belleza de verano”.

“Cada noche yo platicaba con ella, le sobaba la pancita y notaba cómo se movía mi bebé. Entonces, ahora cada noche yo extraño mucho eso”, relató.

Hoy, esos momentos forman parte de los recuerdos de una vida que imaginaba junto a Joselyn y que ya no podrá tener.

Los planes de construir una casa, ver crecer a su hija y envejecer junto a su esposa quedaron atrás.

Por ahora, asegura que concentrará sus fuerzas en el proceso judicial. Está dispuesto a acudir las veces que sean necesarias a la Fiscalía y a los juzgados hasta que se dicte una sentencia.

“Las veces que tenga que venir a la Fiscalía, las veces que tenga que ir a los juzgados, pues voy a ir hasta que no me entreguen una sentencia”, advirtió.

La audiencia se reanudará el próximo viernes a las nueve de la mañana, cuando se determinará si Israel es vinculado a proceso. Mientras tanto, Ignacio pide que el caso no quede en el olvido.

“Si no hacemos ruido, no nos van a escuchar”, sostuvo.