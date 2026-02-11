Última Hora Impreso de hoy

Coches con estas placas deben quedarse en casa por Hoy no Circula del jueves

Así opera el Hoy No Circula del jueves 12 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex; las multas por infringir el programa supera los 3 mil pesos

Por: Diego Rodríguez

thumb
Por ahora, lo único que ha cambiado es la ampliación del programa a más municipios del Estado de MéxicoFoto: Especial

El programa Hoy No Circula para el jueves 12 de febrero de 2026 aplica para los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y con hologramas de verificación 1 y 2, así como vehículos con permisos provisionales, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula ese día son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Los vehículos registrados en Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular bajo las mismas restricciones que los de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente en su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Región de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Multa por violar la restricción

En caso de no respetar el Hoy No Circula del jueves 12 de febrero de 2026 y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

¿Hay cambios en el programa?

Autoridades de la CDMX y Edomex han declarado recientemente que habrá cambios al programa Hoy No Circula. No obstante, la medida aún se encuentra en revisión y no se han informado modificaciones oficiales, por lo que el programa sigue operando con normalidad.

Por ahora, lo único que ha cambiado es la ampliación del programa a más municipios del Estado de México, donde entró en vigor desde el pasado 1 de julio.

*DRR*

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X