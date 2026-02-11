¡Tenía que pasar! Dijo la mujer que atropelló y arrastró a motociclista en CDMX

Gaby N, la mujer que atropelló, arrastró y provocó la muerte del motociclista Roberto Hernández el pasado 3 de enero de 2026 en CDMX, fue grabada justo cuando iba a ser arrestada en Oaxaca, en las imágenes luce sonriente y al parecer tranquila.

Una vez que se acercan a ella los Policías de Investigación, uno de ellos le dice sabía que tenía que pasar esto.

GAby. Especial

Se escucha que ella dice:

Buenas noches… sí tenía que pasar esto"… al momento que sonríe.

En redes sociales más allá del arresto de la mujer, muchos internautas señalan que no es la misma enfermera que aparece en otras fotos, incluso le piden a la Inteligencia Artificial que les ayude a revisar si es la misma Gaby N. que se ve en otros videos.

En tanto, el periodista Carlos Jiménez detalló que la mujer fue ubicada en una gasolinera del estado de Oaxaca, justo junto a una capilla, al parecer llevaba una pequeña maleta.

Agregó que la mujer dijo que se puso nerviosa después de arrollar y matar al motociclista y que solo quería ver a su hija, además que huyó a Oaxaca porque hace tiempo vacacionó ahí con su hija y sabía que era un lugar tranquilo.

Detienen a Gaby N mujer que arrolló y arrastró a un motociclista en CDMX Especial

Así los comentarios en redes:

¿Soy yo o mi esquizofrenia o parece que hasta se ríe?



O sea... Me voy a Oaxaca para desestresarme por haber desvivido a alguien... No me molesten por favor, qué estoy muy estresada.



¿ Es cierto lo que dicen, que no es ella ?



Esa mujer que estan presentando no es la misma persona nada que ver con la de las fotos anteriores



Yo si le creo. Gaby se puso nerviosa porque es humana, porque tuvo miedo, porque entró en shock. El pánico no es maldad ni intención. A nadie se le debería juzgar por reaccionar con miedo.



¿Se llama Gaby o Gabriela? ¡se me hace una mamada decirle Gaby como si se le hablara con cariño después de lo que hizo.!!



Una enfermera que se pone nerviosa. Excelente elemento de salud. ¡Qué no mammm la señora!! Y más ella con una formación de enfermería. Que no venga a dorar la píldora.



Actuó como una delincuente en las noticias salió que pidió una mudanza para irse de su casa abandonó su coche y huyó que reciba su castigo por todo lo que hizo y lo peor matar a una persona y dejarlo ahí tirado



¿Y si la que cometió el delito fue la hija o alguien más!!!!??, en el video cuando mete su coche a su casa! ¡Se nota que No concuerda con su perfil!!!



No sé preocupe, va a tener mucho tiempo para calmar sus nervios en la sombra

Así fueron los hechos

La noche del 3 de enero de 2026, Roberto Hernández iba en su motocicleta por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en Iztapalapa, cuando un Honda City azul lo embistió por detrás.

Lejos de detenerse, la conductora, Gaby “N”, una enfermera, siguió avanzando, lo atropelló y lo arrastró casi dos kilómetros. Roberto perdió la vida durante el trayecto. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad, y los videos comenzaron a circular, causando una gran indignación.

Después del impacto, Gaby “N” llegó tranquilamente a su casa en Nezahualcóyotl, estacionó el auto, prendió las intermitentes y guardó el vehículo como si nada hubiera pasado. Días después, el automóvil apareció abandonado, sin placas y completamente limpio, lo que reforzó la sospecha de que intentó borrar cualquier evidencia.

Tras el hecho, la mujer huyó del Estado de México y se escondió en Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde finalmente fue localizada más de un mes después.

Luego de ser detenida, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

Ahora, Gaby “N” enfrenta un proceso por homicidio agravado, no solo por la forma en que ocurrieron los hechos, sino también por haber escapado y tratar de evadir a la justicia. Su situación jurídica será definida por un juez.

También se harán las pruebas periciales, toma de huellas dactilares y de media filiación entre otros para comprobar que la mujer que conducía el Honda azul es la misma que fue detenida este martes en Oaxaca.

*bb