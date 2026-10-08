Policías auxiliares y bancaríos aún podrán infraccionar en 15 alcaldías 

El programa que permite a elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) levantar infracciones de tránsito en la Ciudad de México permanecerá vigente, además se extenderá a 15 de las 16 alcaldías, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

El funcionario explicó que, durante la más reciente sesión de cabildos, se evaluaron los resultados de esta estrategia, implementada inicialmente con motivo del Mundial de Futbol 2026.

Tras el análisis, los alcaldes manifestaron su respaldo a la continuidad del programa, al considerar que ha contribuido a la liberación del espacio público.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Se recabó la opinión de todos los alcaldes y alcaldesas, de manera unánime comunicaron la intención de que continúe el programa. Así que el programa continúa”, señaló Vázquez.

El titular de la SSC detalló que recientemente se incorporaron las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza, con lo que suman 15 demarcaciones donde opera esta modalidad de infracciones, la única que permanece fuera de la estrategia es Gustavo A. Madero.

La estrategia fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 10 de junio, cuando se dio a conocer una lista inicial de 570 elementos autorizados para levantar infracciones, aunque el registro ha sido actualizado desde su publicación.

Para garantizar la coordinación operativa, cada alcaldía cuenta con un enlace encargado de mantener comunicación con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, área responsable de coordinar las acciones relacionadas con la aplicación de las sanciones.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Aunque el programa piloto tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, la evaluación realizada con las autoridades de las demarcaciones permitió determinar su continuidad, por lo que la estrategia seguirá operando en la capital.

Con esta decisión, la SSC mantendrá el esquema de infracciones a cargo de elementos de la Policía Auxiliar y la PBI en la mayor parte de la Ciudad de México, bajo el argumento de contribuir al ordenamiento vial y a la recuperación de espacios públicos.