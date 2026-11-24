Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México, diputados locales y el diputado federal Federico Döring exigieron la renuncia del secretario de Gobierno, César Cravioto, por los hechos de violencia presuntamente “ordenados por la diputada Diana Sánchez Barrios, de Morena, contra colonos y personal de la alcaldía” en el contexto de la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Exigimos la renuncia de César Cravioto, porque no podemos seguir teniendo al frente de esta ciudad a un funcionario cuya única virtud es ser un porro”, dijo Gutiérrez, luego de recordar que en los últimos seis años han sido asesinados 14 alcaldes en el país, por lo que la agresión contra Rojo de la Vega “no puede ser considerado un tema menor”.

Por su parte, la alcaldesa pidió a la Fiscalía local evaluar de inmediato el riesgo que enfrentan vecinas, vecinos y trabajadores de la demarcación agredidos el viernes pasado o que han recibido amenazas, y dictar las medidas de protección correspondientes. Además, advirtió que no regresará a Donceles a comparecer por falta de garantías de seguridad, recordando que ya entregó por escrito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la información sobre acciones y ejercicio presupuestal de 2026, conforme a la ley.

PAN cuestiona actuación policial y anuncia amparo

En tanto, el diputado local panista Ricardo Rubio señaló que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sólo observaron cómo encapuchados golpeaban a vecinos y trabajadores afuera del Congreso sin intervenir, por lo que anunció un juicio de amparo para instalar a la brevedad el Comité de Ética legislativo.

Morena se pronunciará

Respecto de los hechos de violencia registrados el viernes, hoy a las 10:00 horas, convocaron a una conferencia la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, la vicecoordinadora, Brenda Ruiz, y el vocero Ángel Tamariz.

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