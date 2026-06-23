Aclaran que policías auxiliares y PBI solo podrán multar durante Mundial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aclaró que los 123 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) autorizados para aplicar infracciones de tránsito en 13 alcaldías de la Ciudad de México sólo podrán ejercer esa facultad a partir de este 23 de junio y hasta que concluyan las actividades del Mundial en la capital.

La precisión se dio luego de que surgieran dudas sobre el alcance de las atribuciones otorgadas a estos uniformados, cuyos nombres fueron publicados el pasado 10 de junio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, la medida forma parte de una estrategia temporal para reforzar la movilidad y seguridad vial durante el Mundial, por lo que “no implica una transferencia permanente de funciones de tránsito a las alcaldías”.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Los 123 policías fueron seleccionados por las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Los uniformados recibieron una capacitación de 80 horas en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, la cual fue impartida por multiplicadores de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Bloomberg Philantropies/Iniciative for Global Road Safety.

Durante el tiempo que permanezca vigente el programa, los elementos podrán expedir boletas de infracción por faltas al Reglamento de Tránsito detectadas en sus respectivas alcaldías, además de participar en acciones para recuperar espacios públicos ocupados por vehículos abandonados, chatarra o estacionados en lugares prohibidos.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

La SSC precisó que, una vez concluida la justa mundialista, los resultados “serán evaluados en reunión de Cabildo con los titulares de las alcaldías” para determinar si continúa la estrategia.

Asimismo, advirtió que cualquier elemento que incurra en abusos o haga un uso indebido de estas facultades podrá perder la autorización para emitir infracciones, e incluso la alcaldía correspondiente podría ser excluida del programa.