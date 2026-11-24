Tres de cada 10 casos de despojo de inmuebles en la Ciudad de México están relacionados con conflictos entre familiares, principalmente por propiedades intestadas o disputas sobre la posesión de viviendas, reveló Mitzi León, fiscal de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu).

En entrevista, la funcionaria detalló que, desde el pasado 5 de agosto y hasta noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado 897 carpetas de investigación por el delito de despojo, de las cuales 28 por ciento corresponde a problemas entre familiares.

Explicó que este fenómeno no se limita a la invasión violenta de propiedades por parte de grupos delictivos, sino que también involucra disputas por herencias, inmuebles intestados y conflictos entre personas que tienen algún vínculo familiar.

Existen grupos de personas que se organizan para ingresar a los domicilios, sacar a sus ocupantes mediante amenazas, insultos o agresiones físicas y quedarse con la posesión del inmueble. Abraham Cruz

Ante este panorama, León hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en orden sus documentos de propiedad y realizar testamentos, con el propósito de evitar que, tras el fallecimiento de un propietario, sus familiares enfrenten disputas legales por los inmuebles.

La fiscal también informó que 3 por ciento de las carpetas iniciadas, equivalente a 27 casos, está relacionado con fraudes procesales, una modalidad en la que presuntamente se utilizan documentos falsos o procedimientos judiciales simulados para apropiarse de una propiedad.

Estrategia para combatir el delito

La funcionaria explicó que, desde el 5 de agosto, la fiscalía capitalina puso en marcha una estrategia para combatir este delito, mediante la cual estableció plazos específicos para asegurar los inmuebles y llevar ante un juez a las personas posiblemente responsables.

Detalló que se fijó un periodo de 15 días para realizar el aseguramiento físico de las propiedades y poner bajo custodia su folio en el Registro Público de la Propiedad, mientras que el plazo establecido para la judicialización de las investigaciones es de 30 días.

Esta medida busca impedir que los inmuebles involucrados sean vendidos, arrendados o modificados mientras se desarrollan las investigaciones.

La inmovilización del folio registral también evita que se inscriban compraventas, usufructos u otros actos jurídicos relacionados con la propiedad hasta que se esclarezcan los hechos.

Otra modalidad es el es el fraude procesal, mediante el cual presuntamente se simulan contratos de compraventa, arrendamiento o comodato para iniciar juicios civiles y obtener resoluciones judiciales. Abraham Cruz

León señaló que la estrategia no solamente contempla los casos recientes, sino también expedientes que permanecían rezagados desde hace más de una década, algunos de ellos sin que se hubiera realizado el aseguramiento de los inmuebles o analizado su posible devolución a las víctimas.

Por ello, explicó que la Fiscalía realiza revisiones caso por caso, en coordinación con las personas afectadas y sus asesores jurídicos, para determinar qué acciones legales corresponden y presentar ante jueces de control aquellas investigaciones que cuentan con indicios suficientes.

Así operan los despojadores

Sobre las principales modalidades de este delito, la fiscal identificó tres formas recurrentes: el ingreso furtivo a propiedades deshabitadas, los despojos mediante violencia y los fraudes procesales.

En el primer caso, explicó que los propietarios salen de la ciudad o habitan en otro lugar y dejan de visitar regularmente sus inmuebles. Al regresar, descubren que terceras personas ingresaron y ya ocupan la propiedad.

En los despojos violentos, detalló que existen grupos de personas que se organizan para ingresar a los domicilios, sacar a sus ocupantes mediante amenazas, insultos o agresiones físicas y quedarse con la posesión del inmueble.

Aclaró que no necesariamente se trata de organizaciones criminales con una estructura o nombre definido, sino de grupos que tienen como actividad cometer este tipo de ilícitos.

Una tercera modalidad, considerada más compleja, es el fraude procesal, mediante el cual presuntamente se simulan contratos de compraventa, arrendamiento o comodato para iniciar juicios civiles y obtener resoluciones judiciales que permitan desalojar a los legítimos ocupantes o incluso cambiar la titularidad registral de una propiedad.

En estos casos, advirtió que los procedimientos pueden aparentar legalidad, debido a que se utilizan resoluciones de juzgados civiles; sin embargo, los documentos o los hechos que dieron origen a las demandas podrían ser falsos.

Por ello, explicó que es necesario promover las acciones legales correspondientes para buscar la nulidad de lo actuado, acreditar las falsificaciones y evitar que los inmuebles sean transferidos a terceras personas mientras se investiga el posible delito.

Conflictos entre inquilinos y propietarios

La fiscal también llamó la atención sobre los problemas entre arrendadores e inquilinos, pues durante la revisión de expedientes han encontrado casos relacionados con falta de pago de rentas o negativa a entregar los inmuebles una vez concluido el contrato.

Mitzi León, fiscal de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu). Alejandro Aguilar

Subrayó que estas situaciones no necesariamente constituyen el delito de despojo, ya que deben resolverse por la vía civil y no utilizarse automáticamente como motivo para iniciar una investigación penal.

En ese sentido, recomendó buscar asesoría jurídica gratuita ante instituciones como la propia fiscalía o la Defensoría Pública, a fin de identificar el procedimiento legal adecuado.

Finalmente, León consideró que mantener en regla escrituras, registros y documentos relacionados con los servicios del inmueble, además de contar con un testamento, puede prevenir disputas y reducir el riesgo de perder el patrimonio familiar.