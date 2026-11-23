Un recién nacido, de aproximadamente tres horas de vida, fue localizado al interior de un predio en el pueblo de San Gregorio Atlapulco en la alcaldía Xochimilco, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) acudieron para auxiliarlo y ponerlo a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el andador Cempasúchil, luego de que una mujer de 28 años de edad escuchara el llanto de un bebé proveniente de uno de los predios de la zona, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

Tras recibir el reporte a través de la frecuencia de radio del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, los policías se trasladaron al lugar y, guiados por la vecina, localizaron al pequeño.

Los policías lo cobijaron para protegerlo de las condiciones climáticas y lo trasladaron en brazos, mientras habitantes de la zona lo resguardaban de la lluvia en espera de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron la valoración médica y determinaron que el recién nacido presentaba signos vitales estables, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

La SSC informó que el menor quedará bajo el resguardo de las autoridades correspondientes, que se encargarán de garantizar su atención y cuidados.

En tanto, personal de la dependencia realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar a la probable responsable de los hechos.