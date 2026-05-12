Pese a bombeo histórico al Valle de México, Cutzamala mantiene 70% de llenado

El Sistema Cutzamala cuenta con 549.032 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 70.16 por ciento, de acuerdo a datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Sistema Cutzamala 2026 Especial

El actual llenado representa la mejor cifra de los últimos siete años, para estas fechas, a pesar de la época de estiaje.

En la última semana, el Sistema Cutzamala perdió 11 millones de metros cúbicos de agua por las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

En estos momentos, la Presa Valle de Bravo tiene 79.74 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 66.94 por ciento y la Presa El Bosque 54.45 por ciento.

Cabe recordar que, desde hace 15 días, el OCAVM incrementó el bombeo de agua potable de 15 mil a más de 16 mil 500 litros por segundo al Valle de México, la cifra más alta en su historia, con el fin de hacer frente a las altas temperaturas.

¿Qué es el Sistema Cutzamala?

Sistema Cutzamala 2026

El Sistema Cutzamala es básicamente uno de los principales sistemas que le da agua a la CDMX y al Estado de México. No es un solo lugar, sino todo un conjunto de presas, plantas de bombeo, túneles y canales que traen agua desde zonas como Michoacán y el Estado de México hasta la ciudad.

El problema es que esa agua viene desde muy lejos y además tiene que subirse cientos de metros de altura, entonces requiere muchísima energía para bombearla. Por eso es caro y complicado operarlo.

Es de destacar que no toda el agua de la ciudad viene de ahí, una buena parte sale del subsuelo, es decir de los pozos, pero el Cutzamala es clave porque ayuda a complementar cuando no alcanza.

Es una especie de mega tubería que trae agua desde lejos para que la ciudad no se quede sin ella, pero depende mucho de las lluvias y cuando hay sequía.

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