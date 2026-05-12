Activan Alerta Amarilla por fuertes lluvias para todas las alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) dio a conocer poco después de las 13:00 horas que activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias en TODAS las alcaldías de la capital para esta tarde y noche con pronóstico de caída de granizo.

Detalló que ya a esta hora se observan lluvias de intensidad moderada en zonas serranas de Milpa Alta; lluvias débiles se presentan en Cuajimalpa y Tlalpan.

Se prevé que las condiciones para lluvias continúen y se intensifiquen esta tarde y noche en la mayor parte de la Ciudad de México.

¿Qué hacer ante una Alerta Amarilla?

Los automóviles circulan a través de charcos mientras cae una fuerte lluvia Reuters

Cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una Alerta Amarilla por lluvias está avisando que viene lluvia suficientemente fuerte como para provocar algunos problemas en calles, avenidas y zonas bajas, aunque todavía no se considera un escenario grave o de emergencia mayor.

La dependencia suele emitir el aviso por alcaldías específicas y por horario estimado. La alerta se activa normalmente cuando se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento.

Una Alerta Amarilla significa que la ciudad puede empezar a complicarse un poco: encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles o ramas débiles que podrían caer, alcantarillas saturadas y algunas afectaciones en el transporte. También es común que el Metro y vialidades principales se ralenticen cuando la lluvia cae fuerte en horas pico.

Camioneta de transporte público blanca detenida en medio de una avenida inundada en una fuerte lluvia en Ciudad de México.

La SGIRPC suele recomendar: No tirar basura para evitar que se tapen coladeras, retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones, manejar con mucha precaución porque el pavimento se vuelve resbaloso, apartarse de postes y árboles durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar calles inundadas. También aconseja mantenerse atentos a actualizaciones oficiales porque la alerta puede subir de nivel si la tormenta empeora.

En la escala de alertas de la CDMX, la Amarilla es un nivel preventivo-intermedio. Arriba vienen la Naranja y la Roja, que ya hablan de lluvias mucho más intensas, inundaciones severas o riesgos mayores para la población. Y ya cuando hay una zona azotada por las precipitaciones y destrozos por ejemplo los dejados por desbordamientos de ríos, las autoridades activan la Alerta Púrpura.

bb