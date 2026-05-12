Activan Alerta Amarilla por fuertes lluvias para todas las alcaldías de CDMX
A esta hora se observan lluvias de intensidad moderada en zonas serranas de Milpa Alta; lluvias débiles se presentan en Cuajimalpa y Tlalpan.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) dio a conocer poco después de las 13:00 horas que activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias en TODAS las alcaldías de la capital para esta tarde y noche con pronóstico de caída de granizo.
Detalló que ya a esta hora se observan lluvias de intensidad moderada en zonas serranas de Milpa Alta; lluvias débiles se presentan en Cuajimalpa y Tlalpan.
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen y se intensifiquen esta tarde y noche en la mayor parte de la Ciudad de México.
¿Qué hacer ante una Alerta Amarilla?
Cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una Alerta Amarilla por lluvias está avisando que viene lluvia suficientemente fuerte como para provocar algunos problemas en calles, avenidas y zonas bajas, aunque todavía no se considera un escenario grave o de emergencia mayor.
La dependencia suele emitir el aviso por alcaldías específicas y por horario estimado. La alerta se activa normalmente cuando se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento.
Una Alerta Amarilla significa que la ciudad puede empezar a complicarse un poco: encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles o ramas débiles que podrían caer, alcantarillas saturadas y algunas afectaciones en el transporte. También es común que el Metro y vialidades principales se ralenticen cuando la lluvia cae fuerte en horas pico.
La SGIRPC suele recomendar: No tirar basura para evitar que se tapen coladeras, retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones, manejar con mucha precaución porque el pavimento se vuelve resbaloso, apartarse de postes y árboles durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar calles inundadas. También aconseja mantenerse atentos a actualizaciones oficiales porque la alerta puede subir de nivel si la tormenta empeora.
En la escala de alertas de la CDMX, la Amarilla es un nivel preventivo-intermedio. Arriba vienen la Naranja y la Roja, que ya hablan de lluvias mucho más intensas, inundaciones severas o riesgos mayores para la población. Y ya cuando hay una zona azotada por las precipitaciones y destrozos por ejemplo los dejados por desbordamientos de ríos, las autoridades activan la Alerta Púrpura.
bb