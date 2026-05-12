Invi tiene hasta mañana para responder por edificio invadido desde 2004

Después de la sentencia que emitió el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en febrero pasado y de dos prórrogas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, tiene hasta mañana para demostrar al juzgado que está llevando a cabo las acciones para devolver a sus dueños legítimos el edificio ubicado en Antonio Caso 104 y 108, que lleva 22 años invadido.

Por su parte los dueños expresaron a Excélsior que, dado que en 2019 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones estableció que el inmueble tiene alto riesgo de colapso, el INVI no se los puede regresar en esas condiciones, sino que deberán pagarles lo que cuesta el inmueble, entre otros conceptos.

Elexdirector del INVI consideró que el cobro de las obras públicas hacia los ciudadanos ha sucedido siempre vía predial. Foto Cuartoscuro

“El INVI no nos lo puede regresar porque ¿Cómo nos regresa un edificio que está en alto riesgo de colapso? (...) y en la ley de amparo está establecido que te pueden dar un bien sustituto, que es el dinero que cuesta ese bien, entonces nos lo van a tener que pagar” dijo a Excélsior uno de los dueños.

El Invi tiene tomado el inmueble

En el amparo 1454/2022 el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa “reconoció que ellos -el INVI- tienen tomado el inmueble desde el 2004 (...) entonces nos tienen que pagar las rentas caídas, el costo de la construcción (de 3 mil metros cuadrados), el costo del terreno y el daño moral por los 22 años de litigio que mantuvimos en tribunales para recuperar el inmueble” afirmó uno de los dueños.

En cuanto a las rentas caídas detalló que se tiene que calcular todas las rentas que los dueños no pudieron cobrar desde 2004 hasta la fecha, por 34 departamentos y 9 locales comerciales.

Trataron de expropiar el inmueble

Excélsior publicó el pasado 17 de marzo que los dueños de Antonio Caso 104 y 108 lucharon durante 22 años en diversos tribunales por recuperar su edificio tras haber sido invadido y el INVI trató de expropiarlo en dos ocasiones para construir vivienda social, pero el poder judicial determinó que no era procedente la expropiación.

Y el 26 de febrero pasado el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al INVI “emitir las órdenes y realizar las actuaciones administrativas que legalmente le correspondan para llevar a cabo el desalojo y la entrega material del inmueble” y debían hacerlo a más tardar el 11 de marzo.

Pero la sentencia no se cumplió a cabalidad por lo cual el juzgado otorgó una prórroga al INVI, que está encabezado por Inti Muñoz, secretario de vivienda y director general de ese instituto, y después el propio INVI solicitó una prórroga adicional que se vence mañana 13 de mayo.

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